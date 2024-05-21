【提振內房】武漢執行首套首付１５％，房貸利率降至３﹒２５％

《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行提振內房新政陸續在各城市落地，《財聯社》引述湖

北武漢多家銀行個人貸款部門指出，有銀行已開始執行首套房首付１５％、二套房首付２５％，

首套房貸利率亦由３﹒５５％降為３﹒２５％，而二套房貸利率目前為３﹒３５％。《界面新聞

》亦報道指，中國人民銀行武漢分行已發布通知，將首套住房貸款利率下限調整至ＬＰＲ－７０

基點，即３﹒２５％，是人行新政下首個實施降息政策的城市。此前武漢首套房個人按揭利率下

限為ＬＰＲ－４０基點，即３﹒５５％。

人行在上周五（１７日）連出三大招－－取消全國層面首套、二套房貸利率政策下限；全國

層面首套、二套個人住房貸款最低首付比例降至１５％、２５％；下調各期限品種住房公積金貸

款利率０﹒２５個百分點。《財聯社》引述中指研究院市場研究總監陳文靜指，新政前，除北上

廣深等８個城市外，其他城市首付均已選擇執行２０％、３０％的全國底線政策，預計接下來大

部分城市首付比例將降至１５％、２０％，並有更多城市下調首套、二套房貸利率，三四線城市

及普通二線城市有望優先進行政策調整。



＊專家料部分三四線城市房貸利率有望跌破３％＊



報道又引述諸葛數據研究中心首席分析師王小嬙表示，目前基準房貸利率ＬＰＲ是

３﹒９５％，很多城市目前執行減點，首套主流房貸利率３﹒５％左右，二套主流利率４﹒１％

左右；預計新政下各城市房貸利率進一步下調，部分三四線城市房貸利率有望跌破３％，全國整

體預計降低４０－５０基點，而高能級的城市下調幅度小於二線及三四線城市。（ｓｌ）

