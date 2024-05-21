【ＦＯＣＵＳ】賣地冷與彩票熱

【ＦＯＣＵＳ】「史上最寬鬆」樓市新政「非如此不可」再添佐證－－４月地方政府國有土
地出讓收入暴跌至２０１６年５月以來最低。傳統土地財政大受衝擊，不難理解各地公共事業漲
價潮，以及政府扭盡六壬過緊日子。此外，４月非稅收收入逆勢增長，亦或折射彩票熱的冰山一
角。
＊土地出讓收入八年低＊
「樓熊」出沒，中央擔綱打響救市第一槍，隨著更多數據揭盅，緊逼性邏輯愈顯真切。繼４
月商品住宅錄量價加速下跌後，財政部周一（２０日）傍晚公布，４月全國稅收收入按年縮水
４﹒９％，至１﹒７８萬億元（人民幣．下同）；地方政府國有土地使用權出讓收入按年暴跌
２１％，至２３８９億元，刷新八年新低。
首４月計，地方政府國有土地使用權出讓收入１０５３６億元，以此估算，該項收入繼
２０２２年、２０２３年跌２３％、１３％後，今年恐錄連續第三年下跌，隨時較２０２１年歷
史高點（８７０５１億元）腰斬逾半。
土地出讓金佔地方財政總收入比例，自２０１５年起節節上升，並在２０２０年達４４％，
「土地財政
」可謂實至名歸。不過，如今連續三年大降。地方政府如何填補缺口，近期頻頻見諸內媒的各地
公用事業漲價潮，無疑是開源思路之一。
＊「刮刮樂」一票難求＊
據機構統計，截至４月，全國共有１２５個地區宣布燃氣費上調，平均漲幅約１０％；機構
並預計
，今年自來水價格上調周期亦有望全國展開，部分已出台方案的地區的第一階梯居民用水價上調
幅度介乎１７％至２４％。此外，國鐵集團宣布６月１５日起，上調武廣、滬杭等４條熱門高鐵
線路票價最多近２０％。而在節流方面，除了公務員減薪的常見操作，還包括縮減編外人員、倡
導無紙辦公、精簡節慶展會，甚至關停政務新媒體平台。
生活成本上升，是否是導致４月國內服裝、鞋履、汽車消費需求大降的原因尚待觀察，與之
相對，是購買彩票的熱情與日俱增。首季俗稱「刮刮樂」的即開型彩票銷售額，按年飆升８１％
至近３９０億元，整體彩票銷售額增兩成至逾１４９５億元，全年有望刷新去年創下的近
５７９７億元紀錄。
「刮刮樂」一票難求，或部分解釋了４月非稅收收入按年逆勢增５﹒８％至２２８３億元。
非稅收收入通常包括行政事業收費收入、罰沒收入、國有資本收益等，亦正正包括彩票公益金收
入。
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