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21/05/2024 17:58

《中國要聞》中證監主席吳清晤沙特財政大臣，談加強資本市場合作

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國證監會網站發文稱，中國證監會主席吳清昨日在北京會見
沙特財政大臣杰德安（Ｍｏｈａｍｍｅｄ　Ａｌ－Ｊａｄａａｎ）。雙方就加強中沙資本市場合
作、共同推動經濟綠色轉型等議題進行了交流。（ｓｌ）

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