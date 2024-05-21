  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

21/05/2024 17:38

【聚焦人幣】中泰央行簽署促進雙邊本幣交易合作框架諒解備忘錄

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國人民銀行網站發文稱，行長潘功勝今日會見來訪的泰國銀
行（泰國央行）行長社他布．素提瓦納呂布，就兩國金融合作等議題交換了意見。會見後，雙方
簽署了《中國人民銀行和泰國銀行關於促進雙邊本幣交易合作框架的諒解備忘錄》。（ｓｌ）

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

返回AH股新聞

上一篇新聞︰21/05/2024 17:50  【提振內房】住建部：一年以上存量公積金房貸利率應於下年初調整

下一篇新聞︰21/05/2024 17:37  《國企紅籌》中船防務（００３１７）：董事長向輝明退休辭職

其他AH股新聞
More

21/05/2024 17:58  《中國要聞》中證監主席吳清晤沙特財政大臣，談加強資本市場合作

21/05/2024 17:51  《滬╱深股通》紫金礦業為滬股通十大成交活躍股榜首

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

中國綠色能源產能過剩？

17/05/2024 07:37

大國博弈

FX MONDAY｜美國通脹數據前瞻 | 歐元中長線向上機會...

13/05/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金