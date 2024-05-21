【聚焦人幣】中泰央行簽署促進雙邊本幣交易合作框架諒解備忘錄

《經濟通通訊社２１日專訊》中國人民銀行網站發文稱，行長潘功勝今日會見來訪的泰國銀
行（泰國央行）行長社他布．素提瓦納呂布，就兩國金融合作等議題交換了意見。會見後，雙方
簽署了《中國人民銀行和泰國銀行關於促進雙邊本幣交易合作框架的諒解備忘錄》。（ｓｌ）
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21/05/2024 17:38
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