《打擊貪腐》工行天津前行長華耀綱涉盲目放貸及受賄等被開除黨籍

《經濟通通訊社２１日專訊》中紀委國家監委網站通報，中國工商銀行（０１３９８）

（滬：６０１３９８）天津市分行原黨委書記、行長華耀綱嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、

廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌犯罪，經中國工商銀行黨委研究，決定給予華耀

綱開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；由天津市監委將其涉嫌犯罪

問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。



＊中紀委斥造成國有資產重大損失，將公有財物佔為己有＊



通報指，經查，華耀綱喪失理想信念，背棄初心使命，棄守政治責任，管黨治黨不力，破壞

分行政治生態，並對抗組織審查；漠視中央八項規定精神，接受管理服務對象宴請及旅遊安排，

公車私用；無視組織原則，在員工入職、職務調動方面為他人謀利；毫無廉潔意識，要求下級機

構使用公款購買家具供個人使用，利用職務便利為親友謀利，以房為媒收錢斂財，違規向公職人

員贈送禮品，收受下屬禮品禮金；工作不負責任，瞞案不報，違規插手干預貸款發放，違反監管

要求盲目放貸，造成國有資產重大損失。將公有財物佔為己有，利用職務便利為他人在貸款審批

、職務調整等方面謀利，並非法收受巨額財物。

６７歲的華耀綱去年１２月１３日由中紀委通報受查，同日天津銀行（０１５７８）公告，

華耀綱當日因個人原因提交書面辭職報告辭任獨立非執行董事等職務，即日生效。

華耀綱早年在中國人民銀行基層支行任職，１９８５年進入中國工商銀行天津分行，歷任資

金計劃處副處長、營業部總經理、分行行長助理、分行副行長、常務副總裁等，並兼任中國華融

資產管理公司（天津）總經理，２００３年調任工行重慶分行行長，３年後回到天津分行出任行

長，至２０１７年滿６０歲從工行退休，之後再於２０１８年６月起擔任天津銀行獨立非執行董

事。（ｓｌ）

