【大國博弈】美指責進口車含強迫勞動零部件，中方斥強迫企業遏華

《經濟通通訊社２１日專訊》美國參議院金融委員會周一發布一份報告指出，汽車製造商寶

馬、捷豹路虎和大眾汽車在出口到美國的車輛中，使用了一家涉嫌強迫勞動的中國供應商零部件

。涉事的中國供應商為四川經緯達科技集團有限公司（ＪＷＤ），美方去年將其列入維吾爾強迫

勞動預防法實體清單，禁止進口其產品，指其涉嫌與強迫勞動有關。

美國參議院金融委員會主席、民主黨籍參議員懷登（Ｒｏｎ Ｗｙｄｅｎ）認為，汽車製造

商的自我監管顯然沒有起到作用，敦促海關和邊境保護局（ＣＢＰ）採取一系列具體措施，加大

執法力度，打擊在中國助長強迫勞動的公司。



＊中國外交部：強烈譴責堅決反對＊



中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上被問到有關情況時批評，美方所謂「維吾爾強

迫勞動預防法」不僅不是預防強迫勞動，而是製造強迫失業；不是保護人權，而是打著人權旗號

侵害新疆群眾的生存權、就業權、發展權，堪稱２１世紀最臭名昭著的侵犯人權法。

汪文斌並炮轟，這部惡法不僅無理制裁中國企業，而且以合規的名義試圖把各國企業強制綁

上遏制打壓中國的「戰車」，試圖打造經濟脅迫聯盟。這種為一己之私肆意破壞國際經貿規則，

嚴重擾亂國際產業鏈供應鏈的行徑，是美國霸凌霸道的體現，是人類文明進步的倒退。中方對此

予以強烈譴責和堅決反對，並將採取有力措施，堅定維護中國企業的合法權益。（ｓｌ）

