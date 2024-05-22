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AH股新聞

22/05/2024 16:01

【提振內房】小摩朱海斌：中國房地產新政不足以完全扭轉局面

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》摩根大通中國首席經濟學家朱海斌今日在
上海舉行的媒體分享會上表示，在目前的環境來講，上周五（１７日）中國出台的房地產政策並
不足以完全扭轉當前局面，不會說因為這一輪政策樓市就出現一個明顯的底部企穩或者說反彈。
　　不過，他提到，這一輪政策的出台有兩個比較積極的訊號。一是說明從中央到地方，對房地
產當前面臨的問題是非常重視，而且有意願盡快穩定房地產市場，因此幾個部委聯合出手，這是
政策的訊號。
　　二是從政策的重點和政策的工具來講，這次政策加快保障房和租賃房的建設，在投資領域提
高保障房、租賃房的投資，部分可以對衝商品房投資下降。同時，加快在房地產市場上去庫存的
速度，也是一個間接刺激內需、刺激消費的政策，因為如果加大保障房跟租賃房的供應，這些受
益的家庭就能夠提高他們的消費。
　　另外，還也有一些重要的因素，比如中高收入的家庭整體收入預期比較弱；大家對於房價的
預期並沒有出現反轉，仍然預期整體房價可能會持續下行。在這種情況下，大部分人仍會持幣觀
望，需要一個過程影響市場對於房價的預期。而對於民營開發商的項目，大家普遍還是有保交樓
的擔心。這些因素仍然是目前需求不足的原因，也需要進一步政策的放鬆和市場進一步的調整。

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