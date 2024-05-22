  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯
AH股新聞

22/05/2024 16:20

《滬港通》南向額度全日使用３０億，額度餘３９０億

　　《經濟通通訊社２２日專訊》南向投資港股（北水）的４２０億元（人民幣．下同）港股通
額度，全日額度餘３８９﹒９７億元，買盤超賣盤，額度全日使用３０﹒０３億元，佔每日額度
７﹒２％。

【你點睇】的士業「放蛇」舉報Uber，政府應否將網約車合法化？你是否支持該類自行「放蛇」行為？► 立即投票

返回AH股新聞

上一篇新聞︰22/05/2024 16:20  《深港通》南向額度全日使用１５﹒１億，額度餘４０４﹒９億

下一篇新聞︰22/05/2024 16:10  《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表

其他AH股新聞
More

22/05/2024 16:28  《中國要聞》梵蒂岡冀在華設辦事處，中方稱願共同努力改善關係

22/05/2024 16:10  《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

伊朗總統意外身亡，外患更內憂

22/05/2024 13:59

大國博弈

FX MONDAY｜聯儲局或9月開始減息？｜避險情緒下金價短...

20/05/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金