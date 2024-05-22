《深港通》南向額度全日使用１５﹒１億，額度餘４０４﹒９億

《經濟通通訊社２２日專訊》南向投資港股（北水）的４２０億元（人民幣．下同）港股通
額度，全日額度餘４０４﹒８９億元，買盤超賣盤，額度全日使用１５﹒１１億元，佔每日額度
３﹒６％。
etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情
22/05/2024 16:20
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