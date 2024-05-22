《國企紅籌》深高速：於中國發行規模不超過１５億人幣公司債券

《經濟通通訊社２２日專訊》深圳高速公路股份（００５４８）（滬：６００５４８）公布

，董事會計劃根據該批覆於２０２４年５月２４日至２７日期間在中國市場面向專業投資者公開

發行規模不超過１５億元人民幣的２０２４年公開發行公司債券（第一期），並將按照有關法律

法規和上述核准文件的要求及公司股東大會的授權辦理第一期公司債券發行的相關事宜。

（ｂｎ）

