《神州頭條》財經報章頭版摘要：發改委力推超長期國債項目落地

《經濟通通訊２２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
做好超長期特別國債首批項目下達準備
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國家發改委新聞發言人李超２１日在新聞發布會上表示，已經做好超長期特別國債第一批項目下
達準備，梳理出了一批符合「兩重」建設要求、可立即下達投資的重大項目，待國債資金到位後
即可加快建設。
中央對地方轉移支付已下達超八成
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財政部公布，截至４月上旬，中央對地方轉移支付已下達超八成，一般性轉移支付和共同財政事
權轉移支付中，具備條件的項目資金已全部下達完畢。同時，財政部堅持將科技作為財政支出重
點領域予以優先保障，突出支持重點，提升科技投入效能。
加碼戰略性新興產業，央企力爭多點突破
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中國中車、中國海油、中國電信等產業集團因勢制宜，不斷破局新技術、新產品、新賽道；國投
集團、中國國新、中國誠通等國有資本投資運營公司以基金投資加速賦能戰新產業，當好長期資
本、耐心資本……國有企業改革深化提升行動「棋至中局」，央企發展戰新產業實現多點突破。
《上海證券報》
發改委力推超長期特別國債項目落地
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發改委將會同有關部門和地方，做好超長期特別國債「硬投資」項目組織實施，資金到位後即可
加快建設。發改委新聞發言人李超５月２１日在例行新聞發布會上透露上述信息。
多地火速落實樓市新政
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上周五（５月１７日）人行房貸政策「三連發」後，多地已落實樓市新政。５月２１日，北京、
上海、深圳、武漢、合肥等城市火速跟進響應，相關購房調整涉及降低首付比例、下調商業房貸
利率以及公積金貸款利率等。
巴南高鐵開啟運行試驗
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５月２１日，巴南高速鐵路開始運行試驗。本次試驗將通過故障模擬、應急救援演練、列車運行
圖參數測試和按圖行車試驗等項目，為新建鐵路開通運行提供技術依據。
《證券時報》
堅持金融服務實體經濟，推動金融高質量發展
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全國地方黨委金融辦主任會議２１日在京召開。國務院總理李強日前對做好地方金融工作作出重
要批示稱，各級黨委金融委、金融辦要如期完成地方金融管理體制改革任務，加快形成央地工作
合力，強化地方金融機構日常監管，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線，以金融高質量發展
助力強國建設、民族復興偉業。
發改委：已做好超長期特別國債首批項目下達準備
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國家發改委２１日召開５月份新聞發布會。發改委新聞發言人李超表示，發改委已會同有關部門
和地方，做好超長期特別國債第一批項目下達準備。
商務部：以舊換新政策效應開始顯現
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商務部電子商務司負責人２１日表示，以舊換新政策效應已開始顯現，４月份家電和傢具網絡銷
售額分別增長９﹒３％和１２﹒２％，較３月加快２﹒３個和３﹒２個百分點。（ｌｃ）
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