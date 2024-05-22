《神州頭條》財經報章頭版摘要：發改委力推超長期國債項目落地

《經濟通通訊２２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



做好超長期特別國債首批項目下達準備

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國家發改委新聞發言人李超２１日在新聞發布會上表示，已經做好超長期特別國債第一批項目下

達準備，梳理出了一批符合「兩重」建設要求、可立即下達投資的重大項目，待國債資金到位後

即可加快建設。



中央對地方轉移支付已下達超八成

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財政部公布，截至４月上旬，中央對地方轉移支付已下達超八成，一般性轉移支付和共同財政事

權轉移支付中，具備條件的項目資金已全部下達完畢。同時，財政部堅持將科技作為財政支出重

點領域予以優先保障，突出支持重點，提升科技投入效能。



加碼戰略性新興產業，央企力爭多點突破

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中國中車、中國海油、中國電信等產業集團因勢制宜，不斷破局新技術、新產品、新賽道；國投

集團、中國國新、中國誠通等國有資本投資運營公司以基金投資加速賦能戰新產業，當好長期資

本、耐心資本……國有企業改革深化提升行動「棋至中局」，央企發展戰新產業實現多點突破。





《上海證券報》



發改委力推超長期特別國債項目落地

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發改委將會同有關部門和地方，做好超長期特別國債「硬投資」項目組織實施，資金到位後即可

加快建設。發改委新聞發言人李超５月２１日在例行新聞發布會上透露上述信息。



多地火速落實樓市新政

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上周五（５月１７日）人行房貸政策「三連發」後，多地已落實樓市新政。５月２１日，北京、

上海、深圳、武漢、合肥等城市火速跟進響應，相關購房調整涉及降低首付比例、下調商業房貸

利率以及公積金貸款利率等。



巴南高鐵開啟運行試驗

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５月２１日，巴南高速鐵路開始運行試驗。本次試驗將通過故障模擬、應急救援演練、列車運行

圖參數測試和按圖行車試驗等項目，為新建鐵路開通運行提供技術依據。





《證券時報》



堅持金融服務實體經濟，推動金融高質量發展

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全國地方黨委金融辦主任會議２１日在京召開。國務院總理李強日前對做好地方金融工作作出重

要批示稱，各級黨委金融委、金融辦要如期完成地方金融管理體制改革任務，加快形成央地工作

合力，強化地方金融機構日常監管，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線，以金融高質量發展

助力強國建設、民族復興偉業。



發改委：已做好超長期特別國債首批項目下達準備

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國家發改委２１日召開５月份新聞發布會。發改委新聞發言人李超表示，發改委已會同有關部門

和地方，做好超長期特別國債第一批項目下達準備。



商務部：以舊換新政策效應開始顯現

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商務部電子商務司負責人２１日表示，以舊換新政策效應已開始顯現，４月份家電和傢具網絡銷

售額分別增長９﹒３％和１２﹒２％，較３月加快２﹒３個和３﹒２個百分點。（ｌｃ）

