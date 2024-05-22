《神州經脈》３０年國債掛牌首日遭散戶炒作，摩通料人行６月降息

《神州經脈》滬深股市今日表現悶局，滬綜指收升０﹒０２％，報３１５８﹒５４點，全日

振幅僅１４點或０﹒４６％，深成指收升０﹒１２％，光伏股上漲帶動，創業板指收升

０﹒８８％。兩市全日成交８３１２億元（人民幣．下同），重上八千億元，按日增４％。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日盤中跌穿７﹒２４，收報７﹒２３９６，較上個交

易日４時３０分收盤價跌２６點子，四連跌，創４月３０日以來逾三周新低，全日在

７﹒２３７０至７﹒２４０４之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１０７７，較上個交

易日跌８點子，兩連跌，創２月２６日以來近三個月新低，與市場預測偏離仍有近１３００點，

上個交易日報７﹒１０６９。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 財政部首隻３０年期特別國債今日首於滬深交易所上市即因瘋漲而兩度暫停交易，惟第二

度臨停前總成交額僅２０３４萬元，分析認為參與者主要是散戶。業內人士批評，今日的漲勢毫

無理性可言，更多是缺乏常識或者是投機；今日交易所市場這種脫離定價基礎、類似新股炒作般

的表現，可能令後續個人投資者對參與特別國債「望而卻步」，而從長期促進個人投資者參與國

債發行角度考慮，這種非理性暴漲行情應該並非監管所樂見，後續可以關注是否會有相關表態。



２﹒ 內地互聯網大廠繼續打大模型價格戰，科大訊飛今日宣布，訊飛星火ＡＰＩ能力正式免費

開放。其中，訊飛星火Ｌｉｔｅ ＡＰＩ永久免費開放，訊飛星火頂配版（Ｓｐａｒｋ３﹒５

Ｍａｘ）ＡＰＩ價格低至０﹒２１╱萬Ｔｏｋｅｎｓ。目前百度文心一言ＥＲＮＩＥ－４﹒０和

阿里通義千問Ｑｗｅｎ－Ｍａｘ的定價為１﹒２元╱萬Ｔｏｋｅｎｓ，訊飛星火新定價不足其五

分之一。另外，騰訊雲服務品牌騰訊雲今日宣布，旗下ＡＩ代碼助手全面對外開放，目前開發者

、開發團隊、企業客戶可以通過騰訊雲官網在線體驗。



３﹒ 摩根大通中國首席經濟學家朱海斌今日在上海舉行的媒體分享會上判斷，人行今年會持續

的小幅降息，下一輪降息的時點在６月份。他表示，從當下的環境來看，低通脹仍然是制約宏觀

經濟轉好的一個重要的因素，所以降息可以用來應對對低通脹。他並提到，人行可以在二級市場

買賣國債這件事大概率會發生，而且會成為人行常規的流動性管理的工具，但不要把人行在二級

市場買賣國債跟ＱＥ直接聯繫起來。



４﹒ 中國光伏行業協會近日在北京召開「光伏行業高質量發展座談會」，釋放有關行業發展新

訊號。會議提出，鼓勵行業兼併重組，暢通市場退出機制，並加強對於低於成本價格銷售惡性競

爭的打擊力度。萬聯證券認為，整個光伏產業鏈已經到了比拼成本、技術、現金流等競爭力的階

段，成本高企和技術落後的產能將加速出清。隨著相關政策落地和市場需求恢復，行業將逐步回

到健康發展軌道。



５﹒ 人民銀行公布，今日在香港以利率招標方式成功發行２０２４年第四期和第五期央行票據

。其中，第四期３００億元人民幣三個月期央票中標利率２﹒７５％，第五期２００億元人民幣

一年期央票中標利率２﹒７％。這兩個期限央票中標利率均較上次下降。對上一次招標均在２月

２０日，當時三個月期央票中標利率３﹒０４％、一年期央票中標利率２﹒７９％。



６﹒ 梵蒂岡國務卿、樞機主教帕羅林周二表示，梵蒂岡希望在中國設立常設辦事處，這將是梵

蒂岡與中國關係的重大升級。中國外交部發言人汪文斌今日在外交部例行記者會上回應稱，近年

中國和梵蒂岡保持接觸，就雙邊關係和國際熱點問題深入溝通，不斷增進了解與互信。中方願同

梵方共同努力，推動中梵關係不斷改善。



７﹒ 旭輝控股子公司旭輝集團股份有限公司公告，應於２０２４年５月２９日償還「ＰＲ旭輝

０１」部分本息，惟目前尚未足額籌集本次本金及利息償付所需資金，該債券適用２個自然月寬

限期條款，公司將在寬限期內繼續籌措資金。公告指，２０２４年以來市場仍處於深度調整期，

１－４月公司合約銷售同比下降５２％，公司目前資金狀況較為緊張。根據早前公告，「ＰＲ旭

輝０１」發行總額２１﹒２億元，要在今年５月２９日向本期債券全部持有人支付３％的本金（

即６３６０萬元）。



８﹒ 廣東省統計局公布，１－４月，全省規模以上工業增加值１２４３９﹒５７億元，同比增

長７％，增速比１－３月提高０﹒９個百分點；全省固定資產投資同比增長０﹒４％；全省社會

消費品零售總額１５８０６﹒６５億元，同比增長２﹒６％。１－４月，全省居民消費價格指數

（ＣＰＩ）與上年同期持平，較一季度提高０﹒１個百分點；４月ＣＰＩ同比上漲０﹒２％，漲

幅比上月提高０﹒１個百分點。１－４月，全省工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）下降

１﹒７％；４月ＰＰＩ下降１﹒６％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點。（ｓｌ）

