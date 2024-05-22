《鍾之日記》魚缸悶場，聯想價飆

《鍾之日記》５月２２日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



兩地股市今日都為悶局。香江魚缸反覆偏軟，恒指高開４點，其後曾升百點，惟再度回落，

收市跌２５點，報１９１９５點，恒指連跌兩日累挫４４０點。科指跑贏，收升０﹒３％，報

３９９２點。成交１２６６﹒４８億元，為近兩周以來最少。市場觀望英偉達（ＮＶＤＡ）即將

公布之業績表現。

業績公布後的表現分化，小鵬（０９８６８）首季股東應佔淨虧損收窄至１３﹒７億元人民

幣，今日急彈１３％；同程旅行（００７８０）首季純利僅增半成，收市大跌１２﹒８％。

祖國股市表現牛皮，滬綜指收升０﹒０２％，報３１５８﹒５４點，全日振幅僅１４點或

０﹒４６％，深成指收升０﹒１２％，光伏股上漲帶動，創業板指收升０﹒８８％。兩市全日成

交８３１２億元人民幣，重上八千億元，按日增４％。



＊聯想推ＡＩ ＰＣ新品，股價飆逾一成＊



聯想集團（００９９２）昨日在海外發布首款搭載高通驍龍Ｘ Ｅｌｉｔｅ處理器的聯想

Ｙｏｇａ Ｓｌｉｍ ７ｘ和ＴｈｉｎｋＰａｄ Ｔ１４ｓ Ｇｅｎ ６，這兩款ＡＩ ＰＣ新

品同時搭載了微軟的Ｃｏｐｉｌｏｔ＋功能。聯想Ｙｏｇａ Ｓｌｉｍ ７ｘ預計起售價為

１１９９美元，聯想ＴｈｉｎｋＰａｄ Ｔ１４ｓ Ｇｅｎ ６預計起售價１６９９美元，兩款

產品將於６月上市。

官方介紹，聯想、高通和微軟合作精選了超過１００個企業軟件應用程序，並針對搭載驍龍

的Ｗｉｎｄｏｗｓ上的原生功能進行了優化。

聯想集團執行副總裁Ｌｕｃａ Ｒｏｓｓｉ表示，兩款新品利用人工智能的新力量，包括多

天電池續航時間和更快、更安全的基於終端的處理，將為用戶提供極致的個性化體驗，釋放無與

倫比的生產力。

另外，大摩將聯想評級從「與大市同步」上調至「增持」，目標價由９﹒１元升至１５元，

為行業首選。大摩研報指，聯想是被市場低估的股票，但隨著ＡＩ ＰＣ開始崛起，其優勢顯著

，ＡＩ電腦及ＡＩ伺服器的增長將支撐聯想重估。

高盛上周也將聯想目標價由１１﹒５４元升至１３﹒０９元，維持「買入」評級。高盛提到

，新產品的推出預計將對聯想的盈利增長產生積極影響，並預計其出貨量繼續跑贏全球市場增長

。

聯想全日升１２﹒２％，盤中曾高見１１﹒６元。



＊人行據報要求加快貸款投放＊



《路透》根據人民銀行此前公布的數據計算，４月單月社融增量轉負，淨減約２０００億元

人民幣，為２０１２年人行開始公布社融數據以來首見。為加快貸款投放，據報人行日前召集部

分商業銀行開會，除加快貸款投放外，同時提到票據支持實體經濟。市場認為，此舉是人行默認

了可以用票據來充抵貸款規模。

此外，人行上周宣布將設立３０００億元人民幣保障性住房再貸款，幫助支持國有企業收購

已建成未出售商品房。《彭博》最新報道指，中國大型銀行已快速響應計劃，敦促各分支行向購

買待售住房的國有企業提供貸款。工商銀行（０１３９８）等國有銀行指導分行經理發放相關貸

款，接受用已購房產作為抵押品。

內房今日見支持，萬科企業（０２２０２）、北京北辰（００５８８）升４％，合富輝煌

（００７３３）升３％。內銀小幅升，民生銀行（０１９８８）升１﹒６％、郵儲銀行

（０１６５８）升０﹒６６％，建設銀行（００９３９）、招商銀行（０３９６８）升０﹒３％

。



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