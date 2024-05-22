  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

22/05/2024 17:00

《鍾之日記》魚缸悶場，聯想價飆

　　《鍾之日記》５月２２日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。
　
　　兩地股市今日都為悶局。香江魚缸反覆偏軟，恒指高開４點，其後曾升百點，惟再度回落，
收市跌２５點，報１９１９５點，恒指連跌兩日累挫４４０點。科指跑贏，收升０﹒３％，報
３９９２點。成交１２６６﹒４８億元，為近兩周以來最少。市場觀望英偉達（ＮＶＤＡ）即將
公布之業績表現。
　　業績公布後的表現分化，小鵬（０９８６８）首季股東應佔淨虧損收窄至１３﹒７億元人民
幣，今日急彈１３％；同程旅行（００７８０）首季純利僅增半成，收市大跌１２﹒８％。
　　祖國股市表現牛皮，滬綜指收升０﹒０２％，報３１５８﹒５４點，全日振幅僅１４點或
０﹒４６％，深成指收升０﹒１２％，光伏股上漲帶動，創業板指收升０﹒８８％。兩市全日成
交８３１２億元人民幣，重上八千億元，按日增４％。
　
＊聯想推ＡＩ　ＰＣ新品，股價飆逾一成＊
　
　　聯想集團（００９９２）昨日在海外發布首款搭載高通驍龍Ｘ　Ｅｌｉｔｅ處理器的聯想
Ｙｏｇａ　Ｓｌｉｍ　７ｘ和ＴｈｉｎｋＰａｄ　Ｔ１４ｓ　Ｇｅｎ　６，這兩款ＡＩ　ＰＣ新
品同時搭載了微軟的Ｃｏｐｉｌｏｔ＋功能。聯想Ｙｏｇａ　Ｓｌｉｍ　７ｘ預計起售價為
１１９９美元，聯想ＴｈｉｎｋＰａｄ　Ｔ１４ｓ　Ｇｅｎ　６預計起售價１６９９美元，兩款
產品將於６月上市。　　　
　　官方介紹，聯想、高通和微軟合作精選了超過１００個企業軟件應用程序，並針對搭載驍龍
的Ｗｉｎｄｏｗｓ上的原生功能進行了優化。
　　聯想集團執行副總裁Ｌｕｃａ　Ｒｏｓｓｉ表示，兩款新品利用人工智能的新力量，包括多
天電池續航時間和更快、更安全的基於終端的處理，將為用戶提供極致的個性化體驗，釋放無與
倫比的生產力。
　　另外，大摩將聯想評級從「與大市同步」上調至「增持」，目標價由９﹒１元升至１５元，
為行業首選。大摩研報指，聯想是被市場低估的股票，但隨著ＡＩ　ＰＣ開始崛起，其優勢顯著
，ＡＩ電腦及ＡＩ伺服器的增長將支撐聯想重估。
　　高盛上周也將聯想目標價由１１﹒５４元升至１３﹒０９元，維持「買入」評級。高盛提到
，新產品的推出預計將對聯想的盈利增長產生積極影響，並預計其出貨量繼續跑贏全球市場增長

　　聯想全日升１２﹒２％，盤中曾高見１１﹒６元。
　
＊人行據報要求加快貸款投放＊
　
　　《路透》根據人民銀行此前公布的數據計算，４月單月社融增量轉負，淨減約２０００億元
人民幣，為２０１２年人行開始公布社融數據以來首見。為加快貸款投放，據報人行日前召集部
分商業銀行開會，除加快貸款投放外，同時提到票據支持實體經濟。市場認為，此舉是人行默認
了可以用票據來充抵貸款規模。
　　此外，人行上周宣布將設立３０００億元人民幣保障性住房再貸款，幫助支持國有企業收購
已建成未出售商品房。《彭博》最新報道指，中國大型銀行已快速響應計劃，敦促各分支行向購
買待售住房的國有企業提供貸款。工商銀行（０１３９８）等國有銀行指導分行經理發放相關貸
款，接受用已購房產作為抵押品。
　　內房今日見支持，萬科企業（０２２０２）、北京北辰（００５８８）升４％，合富輝煌
（００７３３）升３％。內銀小幅升，民生銀行（０１９８８）升１﹒６％、郵儲銀行
（０１６５８）升０﹒６６％，建設銀行（００９３９）、招商銀行（０３９６８）升０﹒３％

　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

伊朗總統意外身亡，外患更內憂

22/05/2024 13:59

大國博弈

FX MONDAY｜聯儲局或9月開始減息？｜避險情緒下金價短...

20/05/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金