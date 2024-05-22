《鍾之日記》魚缸悶場，聯想價飆

《鍾之日記》５月２２日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。
兩地股市今日都為悶局。香江魚缸反覆偏軟，恒指高開４點，其後曾升百點，惟再度回落，
收市跌２５點，報１９１９５點，恒指連跌兩日累挫４４０點。科指跑贏，收升０﹒３％，報
３９９２點。成交１２６６﹒４８億元，為近兩周以來最少。市場觀望英偉達（ＮＶＤＡ）即將
公布之業績表現。
業績公布後的表現分化，小鵬（０９８６８）首季股東應佔淨虧損收窄至１３﹒７億元人民
幣，今日急彈１３％；同程旅行（００７８０）首季純利僅增半成，收市大跌１２﹒８％。
祖國股市表現牛皮，滬綜指收升０﹒０２％，報３１５８﹒５４點，全日振幅僅１４點或
０﹒４６％，深成指收升０﹒１２％，光伏股上漲帶動，創業板指收升０﹒８８％。兩市全日成
交８３１２億元人民幣，重上八千億元，按日增４％。
＊聯想推ＡＩ ＰＣ新品，股價飆逾一成＊
聯想集團（００９９２）昨日在海外發布首款搭載高通驍龍Ｘ Ｅｌｉｔｅ處理器的聯想
Ｙｏｇａ Ｓｌｉｍ ７ｘ和ＴｈｉｎｋＰａｄ Ｔ１４ｓ Ｇｅｎ ６，這兩款ＡＩ ＰＣ新
品同時搭載了微軟的Ｃｏｐｉｌｏｔ＋功能。聯想Ｙｏｇａ Ｓｌｉｍ ７ｘ預計起售價為
１１９９美元，聯想ＴｈｉｎｋＰａｄ Ｔ１４ｓ Ｇｅｎ ６預計起售價１６９９美元，兩款
產品將於６月上市。
官方介紹，聯想、高通和微軟合作精選了超過１００個企業軟件應用程序，並針對搭載驍龍
的Ｗｉｎｄｏｗｓ上的原生功能進行了優化。
聯想集團執行副總裁Ｌｕｃａ Ｒｏｓｓｉ表示，兩款新品利用人工智能的新力量，包括多
天電池續航時間和更快、更安全的基於終端的處理，將為用戶提供極致的個性化體驗，釋放無與
倫比的生產力。
另外，大摩將聯想評級從「與大市同步」上調至「增持」，目標價由９﹒１元升至１５元，
為行業首選。大摩研報指，聯想是被市場低估的股票，但隨著ＡＩ ＰＣ開始崛起，其優勢顯著
，ＡＩ電腦及ＡＩ伺服器的增長將支撐聯想重估。
高盛上周也將聯想目標價由１１﹒５４元升至１３﹒０９元，維持「買入」評級。高盛提到
，新產品的推出預計將對聯想的盈利增長產生積極影響，並預計其出貨量繼續跑贏全球市場增長
。
聯想全日升１２﹒２％，盤中曾高見１１﹒６元。
＊人行據報要求加快貸款投放＊
《路透》根據人民銀行此前公布的數據計算，４月單月社融增量轉負，淨減約２０００億元
人民幣，為２０１２年人行開始公布社融數據以來首見。為加快貸款投放，據報人行日前召集部
分商業銀行開會，除加快貸款投放外，同時提到票據支持實體經濟。市場認為，此舉是人行默認
了可以用票據來充抵貸款規模。
此外，人行上周宣布將設立３０００億元人民幣保障性住房再貸款，幫助支持國有企業收購
已建成未出售商品房。《彭博》最新報道指，中國大型銀行已快速響應計劃，敦促各分支行向購
買待售住房的國有企業提供貸款。工商銀行（０１３９８）等國有銀行指導分行經理發放相關貸
款，接受用已購房產作為抵押品。
內房今日見支持，萬科企業（０２２０２）、北京北辰（００５８８）升４％，合富輝煌
（００７３３）升３％。內銀小幅升，民生銀行（０１９８８）升１﹒６％、郵儲銀行
（０１６５８）升０﹒６６％，建設銀行（００９３９）、招商銀行（０３９６８）升０﹒３％
。
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