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AH股新聞

22/05/2024 10:22

《Ａ股焦點》藍思科技升０﹒６％，傳董事長１０億元購香港別墅

　　《經濟通通訊社２２日專訊》藍思科技（深：３００４３３）現升０﹒６％。據《香港０１
》報道，藍思科技創辦人兼董事長周群飛近日以１０億港元，購入九龍塘畢架山「緹外」
（Ｍｏｎｔ　Ｖｅｒｒａ）一幢別墅。
　　「緹外」發展商是嘉里建設（００６８３），今年２月２８日香港政府宣布樓市全撤辣，不
足一個月，「緹外」Ｂ幢別墅超級豪宅，就以１０億港元招標形式售出，呎價８６２８９元，為
屋苑雙破頂紀錄，呎價和總價均為九龍區歷史新高。買家為英屬處女島（ＢＶＩ）註冊公司「
Ｒｏｓｙ　Ｐａｔｈ　Ｖｅｎｔｕｒｅｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ」（錦程創投有限公司），由周群飛
持有。
　　根據一手成交紀錄冊，周群飛已向嘉里支付不少於兩億元作為訂金，並需於今年１２月２７
日或之前清付完成交易。周群飛購入的別墅，發展商特別稱之為「院墅」，Ｂ幢名為「泰和院」
，實用面積１１５８９平方呎，５間房全是套房，另設５間工人房，並有兩個停車位的車庫，外
連１５３９７平方呎的前後花園，和室外游泳池。
　　周群飛１９７０年出生於湖南農村的貧窮家庭，改革開放初期到深圳謀生，日間在手機玻璃
廠工作，晚上到深圳大學讀夜校，１９９３年就自主創業，２００３年創立「藍思科技」。受惠
於２０００年代末ｉＰｈｏｎｅ興起的智能手機熱潮，藍思科技逐漸稱為全球最大的智能電話玻
璃屏幕生產商，並於２０１５年在深圳上市。（ｃｔ）

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