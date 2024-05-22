《駐滬專電》上海銀行業將培育建設一大批科技支行

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上海金融監管局日前發布《關於做好上海

銀行業科技支行梯度培育提升科技金融專業能力工作意見的通知》，提出要利用五年左右時間，

努力在上海培育建設３０家監管部門認定並持有金融許可證的科技支行、９０家銀行機構自主確

定的科技特色支行，以科技支行為核心的科技金融專營體系取得明顯突破，科技信貸餘額、佔比

、客戶數逐年增加，實現對上海市科技創新重要承載區、功能區、產業園區的全覆蓋。

科技支行要以金融活水賦能科創中心建設。在各項機制建設和業務開展方面，一是專業化經

營。科技支行將配備專業科技金融團隊，鼓勵組建專業化研究團隊並開展常態化行業研究；可結

合科技支行服務的產業特點以及科技支行發展情況，保持負責人適度穩定。

二是特色化發展。科技支行將進一步探索實施機制和模式創新，鼓勵設立針對科技金融業務

的專屬評價標準，支持上海重點科技產業鏈協同發展及核心技術研發進步。

三是體系化運作。科技支行將通過與各外部相關機構建立多元化的合作平台，為科技型企業

客戶提供全周期賦能增值服務；鼓勵策劃有效的人才培養計畫，打造持續的培訓、研討、輔導、

輪崗機制。

四是品牌化管理。科技支行將增強品牌軟實力，優先適用科技金融改革試驗創新政策和試點

創新產品，形成一批創新性示範科技型企業重點服務項目、一批專精特新企業特色服務項目、一

批知識產權融資應用性服務項目。

