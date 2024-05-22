【大國博弈】外交部制裁１２家美國軍工企業及１０名高級管理人員

《經濟通通訊社２２日專訊》中國外交部發布決定，對洛克希德．馬丁、通用動力等１２家

美國軍工企業採取反制措施，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產。同時，對諾斯羅

普．格魯曼公司６名高級管理人員；通用動力４名高級管理人員不予簽發簽證、不准入境（包括

香港、澳門）。本決定自２０２４年５月２２日起施行。

外交部指出，一段時間以來，美國無視中方在烏克蘭危機上的客觀公正立場和建設性作用，

以所謂涉俄羅斯因素為由對多家中國實體濫施非法單邊制裁，大搞單邊霸凌和經濟脅迫，嚴重侵

犯中方企業、機構和個人正當合法權益。同時，美國持續向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一

個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。

（ｃｔ）



反制清單：



一、企業：



洛克希德．馬丁導彈與火控公司（Ｌｏｃｋｈｅｅｄ Ｍａｒｔｉｎ Ｍｉｓｓｉｌｅｓ

ａｎｄ Ｆｉｒｅ Ｃｏｎｔｒｏｌ）

洛克希德．馬丁航空公司（Ｌｏｃｋｈｅｅｄ Ｍａｒｔｉｎ Ａｅｒｏｎａｕｔｉｃｓ）

標槍合資公司（Ｒａｙｔｈｅｏｎ╱Ｌｏｃｋｈｅｅｄ Ｍａｒｔｉｎ Ｊａｖｅｌｉｎ

Ｊｏｉｎｔ Ｖｅｎｔｕｒｅ）

雷神導彈系統公司（Ｒａｙｔｈｅｏｎ Ｍｉｓｓｉｌｅ Ｓｙｓｔｅｍｓ）

通用動力軍械與戰術系統公司（Ｇｅｎｅｒａｌ Ｄｙｎａｍｉｃｓ Ｏｒｄｎａｎｃｅ

ａｎｄ Ｔａｃｔｉｃａｌ Ｓｙｓｔｅｍｓ）

通用動力信息技術公司（Ｇｅｎｅｒａｌ Ｄｙｎａｍｉｃｓ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）

通用動力任務系統公司（Ｇｅｎｅｒａｌ Ｄｙｎａｍｉｃｓ Ｍｉｓｓｉｏｎ

Ｓｙｓｔｅｍｓ）

海岸間電子公司（Ｉｎｔｅｒ－Ｃｏａｓｔａｌ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ）

系統研究與模擬公司（Ｓｙｓｔｅｍ Ｓｔｕｄｉｅｓ ＆ Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ）

鐵山解決方案公司 （ＩｒｏｎＭｏｕｎｔａｉｎ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ）

應用技術集團（Ａｐｐｌｉｅｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ Ｇｒｏｕｐ）

阿克西恩特公司（Ａｘｉｅｎｔ）



二、高級管理人員：



諾斯羅普．格魯曼公司：

凱西．沃登（Ｋａｔｈｙ Ｊ﹒ Ｗａｒｄｅｎ），董事長、首席執行官、總裁

馬修．布朗伯格（Ｍａｔｔｈｅｗ Ｂｒｏｍｂｅｒｇ），全球運營副總裁

本杰明．戴維斯（Ｂｅｎｊａｍｉｎ Ｒ﹒ Ｄａｖｉｅｓ），戰略威懾系統副總裁、總經理

托馬斯．瓊斯（Ｔｈｏｍａｓ Ｈ﹒ Ｊｏｎｅｓ），副總裁、航空系統總裁

斯蒂芬．奧布萊恩（Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｏ’Ｂｒｙａｎ），副總裁、全球業務發展官

羅珊．羅德（Ｒｏｓｈａｎ Ｒｏｅｄｅｒ），副總裁、防務系統總裁



通用動力公司：

菲拉特．蓋曾（Ｆｉｒａｔ Ｈ﹒ Ｇｅｚｅｎ），副總裁、通用動力軍械與戰術系統公司總裁

賈森．艾肯（Ｊａｓｏｎ Ｗ﹒ Ａｉｋｅｎ），負責技術部門執行副總裁

艾米．吉格蘭（Ａｍｙ Ｇｉｌｌｉｌａｎｄ），高級副總裁、通用動力信息技術公司總裁

克里斯托弗．布雷迪（Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ Ｊ﹒ Ｂｒａｄｙ），副總裁、通用動力任務

系統公司總裁



