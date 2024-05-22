《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒０２％，房地產領跑

《經濟通通訊社２２日專訊》滬深股市今早小幅低開，隨後三大股指一度翻紅，滬綜指力保

不失，半日升０﹒０２％，報３１５８﹒４８點，但深成指再度回落，收跌０﹒２５％，創業板

指跌０﹒１５％。兩市半日錄得４９１４億元（人民幣．下同）成交，較上日（２１日）同時段

成交減４﹒３％。

房地產股爆發，板塊指數大漲４﹒２％，天地源（滬：６００６６５）、渝開發

（深：０００５１４）、金地集團（滬：６００３８３）、城建發展（滬：６００２６６）等多

股漲停。近日，住房城鄉建設部辦公廳發布通知，要求各地做好住房公積金個人住房貸款利率下

調相關工作。多城市跟進執行首套房首付比例最低１５％、二套最低２５％政策，包括昆明、鄭

州、西安、武漢、長沙等。專家分析，重磅政策連續釋放，體現了政府穩樓市決心，市場憧憬政

策明細落實，見底企穩已經可以預期。

另外，廣東省衛健委近日發布醫療美容外科項目調整通知，在美容外科一級項目新增玻尿酸

等注射類項目。醫美概念半日升１﹒４％，其中悅心健康（深：００２１６２）、漢商集團

（滬：６００７７４）、哈三聯（深：００２９００）等升停。

下跌方面，旅遊、白酒、化纖板塊調整，南京化纖（滬：６００８８９）跌停。近日有股民

準確預測南京化纖漲跌停時間，引監管注意。上交所昨晚發布核查情況通報，對相關投資者編造

、傳播誤導性信息擾亂市場交易的行為，依規對相關帳戶採取暫停交易十五日的監管措施。南京

化纖也發公告提醒股民注意投資風險，並提到公司業務不涉及低空經濟等概念；整體生產經營情

況正常，未發生重大變化。（ｒｙ）

