《Ａ股行情》滬指窄幅收升０﹒０２％，創業板彈０﹒８８％光伏漲

《經濟通通訊社２２日報道》滬深股市今日表現悶局，滬綜指收升０﹒０２％，報

３１５８﹒５４點，全日振幅僅１４點或０﹒４６％，深成指收升０﹒１２％，光伏股上漲帶動

，創業板指收升０﹒８８％。兩市全日成交８３１２億元（人民幣．下同），重上八千億元，按

日增４％。

中國光伏行業協會近日在北京召開「光伏行業高質量發展座談會」，釋放有關行業發展新訊

號。會議提出，鼓勵行業兼併重組，暢通市場退出機制，並加強對於低於成本價格銷售惡性競爭

的打擊力度。午後光伏板塊持續拉升，金剛光伏（深：３０００９３）、東方日升

（深：３００１１８）等股漲停。

房地產板塊表現強勢，金地集團（滬：６００３８３）升６％，萬科Ａ

（深：０００００２）升２％。我愛我家（深：０００５６０）表示，眾多有利於市場信心恢復

和住房消費增強的政策措施相繼出台，有助於進一步激發二手房市場交易活力，有利於公司所處

行業的進一步回暖。我愛我家連升７日，今日漲停。（ｃｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３６８４﹒４５ ＋０﹒２３

上證綜合指數 ３１５８﹒５４ ＋０﹒０２ ３６４１﹒００

上證Ａ股指數 ３３１０﹒９９ ＋０﹒０２

深證成份指數 ９６９３﹒０５ ＋０﹒１２ ４６７１﹒００

深圳創業板指數 １８７７﹒９３ ＋０﹒８８

上證Ｂ股指數 ２５７﹒２４ ＋０﹒１１ ０﹒９４

深證Ｂ股指數 １１４１﹒２６ ＋０﹒３９ １﹒２１

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