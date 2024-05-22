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AH股新聞

22/05/2024 15:08

《Ａ股行情》滬指窄幅收升０﹒０２％，創業板彈０﹒８８％光伏漲

　　《經濟通通訊社２２日報道》滬深股市今日表現悶局，滬綜指收升０﹒０２％，報
３１５８﹒５４點，全日振幅僅１４點或０﹒４６％，深成指收升０﹒１２％，光伏股上漲帶動
，創業板指收升０﹒８８％。兩市全日成交８３１２億元（人民幣．下同），重上八千億元，按
日增４％。
　　中國光伏行業協會近日在北京召開「光伏行業高質量發展座談會」，釋放有關行業發展新訊
號。會議提出，鼓勵行業兼併重組，暢通市場退出機制，並加強對於低於成本價格銷售惡性競爭
的打擊力度。午後光伏板塊持續拉升，金剛光伏（深：３０００９３）、東方日升
（深：３００１１８）等股漲停。
　　房地產板塊表現強勢，金地集團（滬：６００３８３）升６％，萬科Ａ
（深：０００００２）升２％。我愛我家（深：０００５６０）表示，眾多有利於市場信心恢復
和住房消費增強的政策措施相繼出台，有助於進一步激發二手房市場交易活力，有利於公司所處
行業的進一步回暖。我愛我家連升７日，今日漲停。（ｃｔ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３６８４﹒４５　＋０﹒２３　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３１５８﹒５４　＋０﹒０２　　　　３６４１﹒００　　
　　上證Ａ股指數　　３３１０﹒９９　＋０﹒０２　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９６９３﹒０５　＋０﹒１２　　　　４６７１﹒００　　
　　深圳創業板指數　１８７７﹒９３　＋０﹒８８　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２５７﹒２４　　＋０﹒１１　　　　　０﹒９４　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１４１﹒２６　＋０﹒３９　　　　　１﹒２１　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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