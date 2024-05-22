【聚焦數據】廣東首４月工業增加值增７％，消費零售增２﹒６％

《經濟通通訊社２２日專訊》廣東省統計局公布，１－４月，全省規模以上工業增加值

１２４３９﹒５７億元（人民幣．下同），同比增長７％，增速比１－３月提高０﹒９個百分點

。廣東省統計局表示，總體來看，廣東經濟延續恢復態勢，主要生產需求指標保持穩定增長，高

質量發展紮實推進，但也要看到，外部形勢依然複雜嚴峻，國內需求仍顯不足，內生動力有待增

強，經濟回升向好仍需蓄力。



＊工業機器人產量增４３％，新能源車增２１％＊



分門類看，採礦業增加值增長４﹒１％，製造業增加值增長６﹒９％，電力、熱力、燃氣及

水生產和供應業增加值增長９﹒８％。

分行業看，全省在產工業行業大類增長面６９﹒２％，比一季度提高２﹒５個百分點。重點

行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業增加值增長１８﹒３％，電氣機械和器材製造業增

加值增長４﹒３％。高技術產品產量快速增長，新能源汽車、智能手機、集成電路、工業機器人

產量分別增長２０﹒７％、２７﹒８％、３９﹒５％、４３％。



＊首４月固投增０﹒４％，房地產開發投資降１４％＊



１－４月，全省固定資產投資同比增長０﹒４％。分投資領域看，工業投資增長２０﹒１％

，其中，計算機、通信和其他電子設備製造業投資增長３０﹒２％，電氣機械和器材製造業投資

增長２１﹒３％，汽車製造業投資增長１０﹒８％。

新動能投資增勢強勁，先進製造業和高技術製造業投資分別增長２１﹒４％、３２﹒２％。

房地產開發投資下降１４﹒１％，商品房銷售面積下降３４﹒１％。

１－４月，全省社會消費品零售總額１５８０６﹒６５億元，同比增長２﹒６％。部分消費

升級類商品零售增勢良好，家用電器和音像器材類，體育、娛樂用品類，化妝品類，通訊器材類

商品零售額分別增長７﹒４％、１７﹒５％、８﹒２％、１２﹒５％。線上消費保持較快增長，

全省限額以上單位通過公共網絡實現商品零售增長７﹒９％。



＊４月ＣＰＩ漲０﹒２％，ＰＰＩ降１﹒６％＊



１－４月，全省居民消費價格指數（ＣＰＩ）與上年同期持平，較一季度提高０﹒１個百分

點。４月份，ＣＰＩ同比上漲０﹒２％，漲幅比上月提高０﹒１個百分點。

１－４月，全省工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）下降１﹒７％，工業生產者購進價格指

數（ＩＰＩ）下降２﹒２％，降幅均比一季度收窄０﹒１個百分點。４月份，ＰＰＩ下降

１﹒６％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點；ＩＰＩ下降１﹒６％，降幅比上月收窄０﹒６個百

分點。（ｓｌ）

