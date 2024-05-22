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22/05/2024 10:41

《中國要聞》廣東調整醫美外科項目，准美容外科醫生注射透明質酸

　　《經濟通通訊社２２日專訊》廣東省衛健委發布醫療美容外科項目調整通知。通知顯示，在
美容外科一級項目中，「其他」新增物理治療和注射治療，當中注射治療包括透明質酸、膠原蛋
白、聚左旋乳酸、聚己內酯、羥基磷灰石、聚雙旋乳酸等填充劑的注射，以及玻璃酸酶注射、瘢
痕注射、美塑注射、硬化劑注射、皮損內藥物注射；物理治療則包括激光治療、強脈衝光
（ＩＰＬ）治療、射頻治療、光動力療法、超聲治療、微針治療，以及用於組織提升、縮緊的線
技術等。
　　內媒《界面新聞》指出，美容外科醫生無法進行注射類治療的限制源於原衛生部２００９年
發布的《醫療美容項目分級管理目錄》，當中醫美項目被分為美容外科、美容牙科、美容皮膚科
和美容中醫科，其中美容外科項目包括隆乳、整形等，激光治療和抽吸、注射及填充等項目則歸
納為美容皮膚科。
　
＊輕醫美微整形崛起，美容外科醫生瀕臨失業＊
　
　　報道引述深圳市君焯醫療美容整形研究所所長尹衛民指出，該份《目錄》在監管與實際操作
衝突時產生了「灰色地帶」，因為外科醫生進行隆乳、整形等項目時均要結合玻尿酸等填充劑注
射，若要完全符合政策規定，手術就要專門請美容皮膚科醫生來進行注射操作。醫美外科項目調
整後，美容外科醫生終於可以名正言順為患者打注射和操作聲光電儀品。
　　此外，近年愈來愈多人關注輕醫美微整形，因為相較於傳統醫美手術，輕醫美微整形創傷小
、恢復快、效果自然等，而輕醫美微整形的常見項目就有注射美容，包括注射玻尿酸、膠原蛋白
等，還有激光美容、射頻美容、微針美容等。此外，德勤的數據顯示，在醫美市場中，非手術類
項目收入已超過手術類項目，按消費金額來看，非手術類項目已佔市場的一半以上。
　　尹衛民表示，在此趨勢下，不少美容外科醫生面臨著業務量不飽和，甚至失業的境地，故醫
療美容外科項目調整後，在整形手術市場整體下滑，醫美注射類產品崛起的趨勢中，拓展了美容
外科醫生的就業面。（ｓｌ）

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