《打擊貪腐》廣發銀行烏魯木齊分行前行長陳峻暉涉違規放貸被雙開

《經濟通通訊社２２日專訊》中紀委國家監委網站通報，廣發銀行烏魯木齊分行原黨委書記

、行長陳峻暉嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律和生活紀律，構成嚴重職務

違法並涉嫌犯罪，經中紀委國家監委駐中國人壽紀檢監察組研究，由廣發銀行黨委給予陳峻暉開

除黨籍、開除公職處分；收繳其違紀違法所得。經遼寧省撫順市監委研究，決定將陳峻暉涉嫌犯

罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。



＊隱瞞入黨前嚴重錯誤，入黨後持續破紀破法＊



通報指，經查，陳峻暉身為國有金融企業黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，政

治意識淡薄，私自攜帶違禁出版物入境；無視中央八項規定精神，長期收受可能影響公正執行公

務的禮品、接受宴請，向公職人員贈送可能影響公正執行公務的禮品；違背組織原則，為他人謀

取人事利益並收受錢款，隱瞞入黨前嚴重錯誤，入黨後持續破紀破法；追求低級趣味，長期參與

賭博並出境賭博，違背家庭美德；利用職務上的便利，為他人在貸款審批等方面提供幫助，非法

收受巨額財物；違反國家規定發放貸款，數額特別巨大。

陳峻暉去年９月底落馬，當時他才剛擔任廣發銀行烏魯木齊分行行長４個月左右，９月初還

以分行長物份出現在公開活動中。

公開資料顯示，陳峻暉在出任廣發銀行烏魯木齊分行行長前，曾在多個地方任分行「一把手

」，包括廣發銀行西安分行行長、江門分行行長，亦曾任廣發銀行總行公司銀行部總經理等職位

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