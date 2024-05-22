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AH股新聞

22/05/2024 14:17

《Ａ股焦點》「神預言」再現雷科防務漲停，公司稱預測很常見

　　《經濟通通訊社２２日專訊》Ａ股市場連續第三個交易日出現「神預言」。今早再有網民「
頂風作案」，在９時４９分於雷科防務（深：００２４１３）論股社區稱「我是莊，十點拉漲停
」；９時５２分同花順雷科防務股吧也有網民稱「十點準時表演」。雷科防務今早９時５３分開
始快速拉漲，５分鐘內拉升５％，並在１０時０１分漲停封板。隨後該名同花順網民表示「全是
蒙的」。
　
＊同花順：考慮更嚴格審核發布者言論＊
　
　　《界面新聞》引述雷科防務董秘辦人士回應稱，公司有關注到股價拉漲的情況。對於網民「
預測」之事，該人士表示，網上經常有各種各樣的預測說法，但發表觀點的人並不會對言論負責
。《２１世紀經濟報道》則引述同花順相關人士指出，會考慮以後更加嚴格審核發布者的言論。
同花順（深：３０００３３）目前微跌０﹒０１％。
　　上周五及昨日都有網民在同花順「預言」，他們分別聲稱，上周五某個時間點南京化纖
（滬：６００８８９）「有驚喜」、昨日某個時間點中通客車（深：０００９５７）「拉漲停」
，而在該兩日與「預言」差不多的時間點，南京化纖突然跌停板，中通客車漲停板。不少投資者
遂質疑有人「操縱股價」。
　　滬深交易所立即出手核查，證實有人編造、傳播虛假信息，擾亂證券市場，按相關規定分別
對相關帳戶採取限制交易十五日的監管措施，並將發現的涉嫌違法違規情況移交進一步查處。
　
＊「預言」南京化纖走勢網民：蒙得準＊
　
　　《２１世紀經濟報道》找到「神預言」南京化纖走勢的網民。該網民強調，「我可能是蒙的
比較準，或者吃的虧比較多」，自己是普通本科金融學大四學生，因正參加某平台炒股大賽，所
以才會評論一些個股走勢，自己只以很小量資金量進行一些實盤操作，但並未操作南京化纖股票
。（ｓｌ）

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