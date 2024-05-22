【ＦＯＣＵＳ】蔚來小鵬推新品牌，性價比換影響力

【ＦＯＣＵＳ】「不是Ａ買不起，而是Ｂ更有性價比」，消費品內捲時代，想借「性價比」
殺出片血路，除了簡單粗暴直接降價，更具長期策略的或是建立第二品牌，在不同細分市場迎合
特定需求。造車新勢力蔚來、小鵬近日分別宣布推出新品牌「樂道」及「ＭＯＮＡ」，對標２０
萬元－３０萬元級、１０－１５萬元級市場，雙軌奔赴規模效應。
＊建價格矩陣，拓細分市場＊
精英人設的蘋果「不裝了」，周一（２０日）在內地開啟「限時大甩賣」，
ｉＰｈｏｎｅ１５勁減逾兩成；大燒銀紙混戰ＡＩ大模型的互聯網巨頭，亦等不及「鬥長命」，
阿里、百度、訊飛系周二（２１日）亦競相劈價高達９７％甚至宣布永久免費。
３月剛剛打過一輪價格戰的新能源車企，理想（０２０１５）、小鵬（０９８６８）最新公
布的首季汽車業務毛利率，一降一升分別錄１９﹒３％、５﹒５％。減價戰未來固然是未到盡頭
，但想比對手更具防守力，通過第二品牌建立更明確的價格矩陣，在細分市場開拓商機和爭取「
以長勝短」，無疑的明智之選。
事實上，早在蔚來、小鵬之前，車界元老們早有先例。從豐田１９８３年推出豪華定位的雷
克?斯，洗脫中庸家用的形象，到國內一哥比亞迪旗下定位高端豪華的「騰勢」（與奔馳合資）
、定位百萬級高端的「仰望」，定位個性化硬派ＳＵＶ的「方程豹」；老牌車廠本田、大眾，上
月亦分別在內地市場，發布全新電動車子品牌「Ｙｅ燁」、「ＩＤ﹒ＵＸ」。
＊爆款事關不成功，便成仁＊
相比豐田、比亞迪的「向上」策略，蔚來、小鵬就選擇「下沉」。以素來主打高端的蔚來為
例，一季度銷量僅３萬出頭，國內前十不進，其主打車型Ｅｓ６售價高逾３３萬元。為此，第二
品牌「樂道」對標２０萬元－３０萬元級，籌備中的第三品牌（據報名為「螢火蟲」）更對準
１０萬－２０萬元級市場。
銷量更慘淡的小鵬，借第二品牌「ＭＯＮＡ（Ｍａｄｅ Ｏｆ Ｎｅｗ ＡＩ）」背水一戰
的意味更濃，宣布新車定位「年輕人的第一輛ＡＩ智駕汽車」，創始人何小鵬豪言，銷量目標是
超越小米的ＳＵ７，底氣顯然來自價格優勢。此舉意味高階智駕將首次進入１０－１５萬元級低
端市場，面對高達５０億元的研發成本，能否成為新爆款事關「不成功，便成仁」。
多品牌策略旨在滿足不同用戶對「性價比」的需求，最終實現規模效應；更重要的是，以多
條產品線建立車主生態圈，方能提升在未來智能駕駛領域的影響力，在未來僅剩的三五家主要玩
家陣營中活下來。
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