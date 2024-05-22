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AH股新聞

22/05/2024 16:28

《中國要聞》梵蒂岡冀在華設辦事處，中方稱願共同努力改善關係

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據《路透》報道，梵蒂岡國務卿、樞機主教帕羅林周二表示，
梵蒂岡希望在中國設立常設辦事處，這將是梵蒂岡與中國關係的重大升級。中國外交部發言人汪
文斌今日在外交部例行記者會上回應稱，近年中國和梵蒂岡保持接觸，就雙邊關係和國際熱點問
題深入溝通，不斷增進了解與互信。中方願同梵方共同努力，推動中梵關係不斷改善。
　　梵蒂岡周二舉行首屆中國主教會議百年紀念研討會，與會者包括帕羅林，以及中國天主教主
教團主席、上海主教沈斌等。教宗方濟各在研討會發表錄影講話，指當前中國天主教會已與羅馬
教會「共融」，並強調羅馬天主教到中國是傳福音而不是殖民。
　　《路透》指出，梵蒂岡與中國之間的關係歷來充滿矛盾，但教宗方濟各已將中梵關係正常化
列為優先事項。中梵已於２０１８年達成主教任命臨時協議，預計今年１０月會商討和續簽新一
份任命協議。報道引述帕羅林表示，教廷長期以來一直希望能夠在中國維持穩定的局面，梵蒂岡
可能會為此考慮新的外交方案。帕羅林還建議，駐中國代表可採用不同的頭銜；梵蒂岡承認中方
認可的中國主教理事會也在討論議程上，而且是「正在進行的工作」。（ｓｌ）

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