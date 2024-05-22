《神州債市》超長期特別國暴漲被滬深交所兩度臨停，或屬散戶瘋炒

《經濟通通訊社２２日專訊》中國財政部首隻３０年期特別國債今日首於滬深交易所上市即

兩度漲停，不過兩市總成交額僅２０３４萬元（人民幣．下同）。《路透》分析指出，散戶應是

主要參與者，惟對債市來說，這種「大賺特賺」效應可能未必全是好事。



＊對應收益率嚴重脫離市場正常定位，或令後續投資者卻步＊



報道引述業內人士指出，官方此前苦心積慮鼓勵個人投資者參與特別國債，但今日３０年特

別國債最高成交價對應收益率僅逾１﹒５％，已嚴重脫離市場正常定位。對久經市場考驗、專業

能力足夠強的機構投資者，人行此前都三番五次提醒長債風險，今天交易所市場這種脫離了定價

基礎、類似新股炒作般的表現，可能會給後續個人投資者參與特別國債埋下隱患；非理性交易持

續性不足料增大未來波動，或令後續個人投資者「望而卻步」。

北京一基金公司交易員亦指出，３０年特別國債在交易所的漲勢毫無理性可言，更多是缺乏

常識或者是投機；從極端概率考慮，「明天虧２５％，散戶就不玩了」。

華北一金融機構交易員則表示，與商業銀行櫃檯債參與者相比，能夠在交易所債市買賣債券

的投資者有一定專業門檻，相信應該不會被今日的瘋漲形勢嚇跑，「可能本來就是少數專門炒作

的參與」。該交易員又強調，從長期促進個人投資者參與國債發行角度考慮，這種非理性暴漲行

情，應該並非監管所樂見，後續可以關注是否會有相關表態。

上交所３０年特別國債「２４特國０１」今早兩次因暴漲而暫停交易，下午３時２７分復牌

，第二度停牌前報１２４﹒９９９元，漲約２５％，對應收益率１﹒５２７６％，成交額

１７５０﹒２８萬元。深交所３０年特別國債「特國２４０１」今早漲１３％暫停交易，下午１

時許復牌後再度暴漲，二度被停牌，同樣下午３時２７分恢復交易，停牌前報１２３元，漲

２３％，對應收益率１﹒６０１１％，現有成交２８３﹒７３萬元。（ｓｌ）

