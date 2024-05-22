《神州金融》大摩：未來三年中國產業升級或釀每年２萬億不良貸款

《經濟通通訊社２２日專訊》投行摩根士丹利指出，中國持續的產業升級，估計將於

２０２５－２７年間為銀行每年帶來２﹒２萬億元人民幣不良貸款，但仍處於可控範圍。

該行一份報告指出，儘管中國在全球製造業市場份額不斷擴大，但在貿易緊張局勢加劇的情

況下，市場對於國內工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）負增長和工業投資高成長帶來風險的擔

憂日益加劇。



＊未來三年不良貸款高於平常，但仍可控＊



根據該行的估算，中國於２０２５年供給側改革見效，工業信貸成長合理化，屆時製造業信

貸中面臨風險的信貸總比例可能約為１０％，在此情況下，銀行在２０２５－２７年需要消化製

造業相關信貸總額的３﹒３％，即每年不良貸款２﹒２萬億元人民幣，高於正常的年度風險消化

速度。

但報告認為，相對於已實現的產業升級水平，成本處於可控範圍，特別是因為政策層已顯著

降低了與房地產和地方政府融資平台等其他主要信貸類別相關的風險。不過，如果過度投資持續

到２０２７年，持續的低利息水平將是另一個值得關注的風險。

國家金融監管總局、發改委及工信部上月聯合發布通知，要求銀行保險金融機構助力推進中

國新型工業化，加強對傳統製造業設備更新、技術改造的中長期資金支持，助力培育壯大信息技

術、人工智能等戰略性新興產業。內地官媒《經濟日報》本月初發表頭版文章稱，金融機構要提

高製造業信貸投放的精準性、適配性，推動信貸資源投向有發展前景的新技術和新產業，盡早形

成新質生產力。（ｓｌ）

