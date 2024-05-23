《中國要聞》四川：加快出台配套政策，推動低空經濟「飛起來」

《經濟通通訊社２３日專訊》四川省政府常務會議審議通過《關於促進低空經濟發展的指導
意見》，強調要充分發揮四川省研發、制造、空域、應用場景等優勢，搶抓窗口期，在新賽道上
加力加速沖刺，探索形成一批創新性引領性強的經驗做法，加快研究出台配套政策措施，推動低
空經濟盡早「飛起來」，加快形成新質生產力。同時積極參與相關法規標準制定，構建全過程安
全監管體系，確保空防安全、公共安全和飛行安全。（ｅｗ）
etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情
23/05/2024 09:55
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意見》，強調要充分發揮四川省研發、制造、空域、應用場景等優勢，搶抓窗口期，在新賽道上
加力加速沖刺，探索形成一批創新性引領性強的經驗做法，加快研究出台配套政策措施，推動低
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