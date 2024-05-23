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AH股新聞

23/05/2024 09:58

《駐滬專電》上交所調查擬申報ＩＰＯ企業情況，關注監管風險

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上交所對擬於２０２４年申報滬市主板和
科創板的企業情況進行調查，要求會員券商上報擬申報企業的基本信息、申報詳情、財務數據以
及面臨的監管風險、申報障礙等內容。
　　據《中國證券報》報道，申報詳情方面，上交所調研了擬申報企業申報進展、在其他證券市
場情況、是否曾申報Ａ股以及擬選擇的上市標準等信息。
　　財務數據方面，上交所主要摸底擬申報企業最近三年營業收入、最近三年淨利潤、最近三年
經營活動現金流淨額、預計市值、最近三年毛利率範圍以及最近三年同行業上市公司毛利率平均
數範圍等信息。
　　監管合規風險方面，上交所調研了擬申報企業是否符合國家產業政策和板塊定位，存在哪些
重大敏感事項、重大無先例情況、重大輿情、重大違法線索，存在哪些明顯不符合監管規則適用
指引的情形，以及目前申報還存在的障礙。
　　對擬申報科創板的企業，券商還需上報一系列體現科創板特色的企業信息，包括企業是否處
於未盈利狀態、其核心技術所產生的收入佔比情況、研發投入及研發人員佔比情況以及目前已授
權發明專利數量等。

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