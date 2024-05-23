  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

23/05/2024 13:56

《駐滬專電》龔正率上海市代表團訪問美國洛杉磯和三藩市

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》５月１９日至２２日，上海市市長龔正率
上海市代表團訪問美國洛杉磯市和三藩市。訪問期間，龔正分別會見洛杉磯市市長巴斯和三藩市
市長布里德，出席「２０２４中國－加州經貿論壇」開幕式，與兩市企業界、工商界人士廣泛接
觸。
　　龔正在「２０２４中國－加州經貿論壇」開幕式上致辭稱，期待和加州進一步深化科技創新
、貿易投資、綠色低碳、人文交流等領域全方位務實合作，實現更高水平互利共贏發展，形成更
多標桿項目，續寫更多精彩故事。
　　在會見巴斯時，龔正說，上海和洛杉磯友好交往在中美關係發展中發揮著重要的作用。多年
來，兩市高層互訪頻繁，在經貿、港口、文化、教育、旅遊等方面開展了務實合作，尤其是上海
港與洛杉磯港的綠色航運走廊項目，開創了兩市在低碳減排領域的創新型合作。希望兩地發揮所
長，探索更多形式多樣、內涵豐富的合作項目，繼續帶動更多中美城市間的高水平務實合作，增
進雙方人民福祉。
　　在會見布里德時，龔正說，三藩市是上海的第一個美國友城，兩市將迎來結好４５年，友誼
基礎牢固，合作前景廣闊。建議兩地在科技創新、雙向投資、低碳環保、青少年交流等領域開展
進一步合作交流。會談後，龔正與布里德共同簽署兩市新一輪合作備忘錄，涵蓋經濟、文化旅遊
、體育、環境與可持續發展、城市治理等多個領域。

【你點睇】的士業「放蛇」舉報Uber，政府應否將網約車合法化？你是否支持該類自行「放蛇」行為？► 立即投票

返回AH股新聞

上一篇新聞︰23/05/2024 13:59  《Ａ股行情》滬綜指午後跌幅擴至１﹒５％，逾４６００隻股份下跌

下一篇新聞︰23/05/2024 13:55  《中國要聞》習近平在山東考察，調研日照港及陽光海岸綠道

其他AH股新聞
More

23/05/2024 14:04  《神州券商》同花順、東方財富就虛假信息擾亂市場開展專項治理

23/05/2024 13:42  【內房困局】萬科獲招行等２００億銀團貸款，料帶動其他融資落地

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

伊朗總統意外身亡，外患更內憂

22/05/2024 13:59

大國博弈

FX MONDAY｜聯儲局或9月開始減息？｜避險情緒下金價短...

20/05/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金