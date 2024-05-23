《駐滬專電》龔正率上海市代表團訪問美國洛杉磯和三藩市

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》５月１９日至２２日，上海市市長龔正率

上海市代表團訪問美國洛杉磯市和三藩市。訪問期間，龔正分別會見洛杉磯市市長巴斯和三藩市

市長布里德，出席「２０２４中國－加州經貿論壇」開幕式，與兩市企業界、工商界人士廣泛接

觸。

龔正在「２０２４中國－加州經貿論壇」開幕式上致辭稱，期待和加州進一步深化科技創新

、貿易投資、綠色低碳、人文交流等領域全方位務實合作，實現更高水平互利共贏發展，形成更

多標桿項目，續寫更多精彩故事。

在會見巴斯時，龔正說，上海和洛杉磯友好交往在中美關係發展中發揮著重要的作用。多年

來，兩市高層互訪頻繁，在經貿、港口、文化、教育、旅遊等方面開展了務實合作，尤其是上海

港與洛杉磯港的綠色航運走廊項目，開創了兩市在低碳減排領域的創新型合作。希望兩地發揮所

長，探索更多形式多樣、內涵豐富的合作項目，繼續帶動更多中美城市間的高水平務實合作，增

進雙方人民福祉。

在會見布里德時，龔正說，三藩市是上海的第一個美國友城，兩市將迎來結好４５年，友誼

基礎牢固，合作前景廣闊。建議兩地在科技創新、雙向投資、低碳環保、青少年交流等領域開展

進一步合作交流。會談後，龔正與布里德共同簽署兩市新一輪合作備忘錄，涵蓋經濟、文化旅遊

、體育、環境與可持續發展、城市治理等多個領域。

