《駐滬專電》ＤＨＬ設立上海新能源車卓越中心，加碼在滬投資

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》全球物流服務商巨頭ＤＨＬ宣布加碼在華

投資，在上海設立新能源汽車卓越中心，為新能源汽車及相關企業提供進出口物流服務。這是

ＤＨＬ集團繼在印尼、墨西哥、阿聯酋和英國等全球主要地區設立新能源汽車卓越中心後，在全

球最大的電動汽車市場－－中國設立的首個新能源汽車卓越中心。

上海新能源汽車卓越中心的主要服務包括，為中國各地進出口提供國內提貨以及經認證的運

輸服務；符合新能源汽車標準的倉儲設施。位於不同省份的倉庫可以處理鋰電池的裝卸以及出口

買方的合並出貨；為電池和整車提供合規的多式聯運國際運輸網絡，配備端到端的溫濕度監控功

能，將貨物跨國運輸至全球入廠物流（Ｉ２Ｍ）工廠及售後配送中心；到貨時的存儲和分揀解決

方案，包括使用ＤＨＬ在目的地國家的運輸網絡提供最後一公里交付以及清關服務該中心配備的

專業團隊，能夠在確保高效裝卸、倉儲和運輸的同時，滿足新能源汽車行業的特殊需求。



＊ＤＨＬ持續加碼在華基建投資＊



ＤＨＬ快遞中國區市場銷售高級副總裁張浩２２日在接受媒體採訪時表示，近幾年ＤＨＬ快

遞一直在投資中國市場的運力和基礎設施。自２０２２年下半年來，ＤＨＬ在華東地區除了位於

浦東的北亞樞紐，在無錫也新建了口岸。位於華南地區的深圳和廣州口岸，此前均為與香港做接

駁的陸運口岸，後期都升級成了航空口岸。在華北地區，北京口岸也在不斷加強操作能力等。

在航空運力投入方面，疫情以前，ＤＨＬ快遞在廣州沒有直飛歐美航線。現在廣深兩地口岸

均已開通至歐美的直航貨班。此外，無錫口岸也開通了從無錫至德國萊比錫的航線，並多次對其

加密，滿足不斷增長的運力需求。

張浩進一步表示，目前中國市場幾乎所有的省會城市都有ＤＨＬ快遞的服務。此外，近年來

ＤＨＬ快遞也在不斷增資布局低線級城市，先後在泰安、銀川、寶雞、九江和安平等地級市或縣

開設直營服務中心。

對於新設的新能源汽車卓越中心，ＤＨＬ客戶解決方案與創新部門全球汽車移動事業部總裁

Ｆａｔｈｉ Ｔｌａｔｌｉ表示，在新能源汽車領域，汽車組件的原材料幾乎離不開中國。中國

新能源企業的產能以及影響力在世界範圍內很大，也與其他國家的市場有很大的關聯性，這就是

ＤＨＬ不斷夯實中國市場服務的原因。

