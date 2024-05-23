《基金觀點》普徠仕：中國互聯網、旅遊、教育等板塊投資機遇吸引

《環富通基金頻道２３日專訊》普徠仕中國股票基金經理劉璐發表關於中國股票近期升勢的

評論。

中國股票在近期走高主要由四大因素帶動：１）包括騰訊（００７００）和阿里巴巴

（０９９８８）在內的幾隻大型股２０２４年第一季度業績優於預期－－

ＫｒａｎｅＳｈａｒｅｓ中國互聯網指數ＥＴＦ（ＫｒａｎｅＳｈａｒｅｓ ＣＳＩ

Ｃｈｉｎａ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ ＥＴＦ）在過去一個月上漲了２５％；２）中國上市公司股東

回報措施出現整體改善，其中包括國企以及私營企業（尤其是科技行業）；３）中央政治局會議

釋出的正面信息，以及推出一籃子房地產寬鬆措施，包括允許地方政府購買未售出的住宅以消化

房屋庫存，取消貸款利率政策下限，並將抵押貸款首付比例降至歷史新低水平；４）與其他環球

股市相比，中國股市的估值仍然吸引。



＊許多公司基本面持續轉好，股東回報改善估值吸引＊



普徠仕近期前往中國內地實地考察時也發現，個別領域已經出現需求穩定或復甦的早期跡象

，會繼續關注相關發展能否持續。同時，在個股層面，許多公司的基本面持續轉好，股東回報措

施日漸改善，並且估值吸引。普徠仕將繼續專注於發掘相關投資機遇，並且認為在互聯網、旅遊

、教育、科技等領域，以及能持續提升市場份額的工業股已出現投資良遇。

普徠仕將密切關注宏觀層面潛在的不確定因素，包括新一輪房地產支持政策對整體經濟發揮

成效所需的時間，以及消費持續復甦的進展。（ｗａ）

