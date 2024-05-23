《神州頭條》財經報章頭版摘要：投資超長期特別國債需多一份理性

《經濟通通訊２３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



超長期特別國債上市交易，活躍度有望提升

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３０年期超長期特別國債於５月２２日起在二級市場上市交易，其交易價格在交易所市場盤中大

漲超過２０％，兩次觸發臨時停牌，在銀行間市場未現波瀾。



央地謀劃推進「兩重」建設項目

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近日，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設的超長期特別國債正有序發行。為爭

取更多項目入圍，多地提出加強「兩重」項目儲備、用足用好國家政策。



滬市主板民營公司分紅力度持續加大

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數據顯示，２０２３年滬市主板民營上市公司實現經營性現金淨流入８４３９億元人民幣，同比

增長９％，現金流改善明顯，民營上市公司各項經營指標已實現較快修復。業內人士表示，近期

，滬市主板民營上市公司積極響應落實新「國九條」要求，分紅力度持續提升。





《上海證券報》



習近平向第１４屆中美旅遊高層對話開幕致信

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國家主席習近平２２日向第１４屆中美旅遊高層對話開幕致信指，今年是中美建交４５周年。中

美關係的根基由人民澆築，中美關係的大門由人民打開，中美關係的故事由人民書寫，中美關係

的未來也必將由兩國人民共同創造。



上海召開貫徹落實新「國九條」動員部署會

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上海市委金融辦、上海證監局、上交所２２日聯合召開「上海市貫徹落實新『國九條』動員部署

會」。上海市副市長解冬出席會議並表示，上海要在提高上市公司質量上下功夫，在加強投資者

權益保護和長期投資者培育上下功夫，在全國率先打造上市公司高質量發展示範區，加快上海國

際金融中心建設進程。



１０６份券商文化建設年報集中公示

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證券公司文化建設實踐年度報告（２０２３年度）日前在中國證券業協會官網公示。這是中證協

連續第三年公示證券行業文化建設實踐成果，共有１０６家券商的報告參與公示，較上年增加１

家。





《證券時報》



文博會「２０歲」，數字文化產業跑出「加速度」

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第二十屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會正式拉開帷幕。本屆文博會舉辦時間為５月２３

日至２７日，主會場設在深圳國際會展中心，深圳全市各區共設５２個分會場，雲上文博會平台

將按照展館展區分類展示文化產品和項目。



設備更新持續分解落實，業界呼籲加力財稅精準支持

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自國務院３月發布《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》以來，全國至少已有２７

個省（區、市）印發省級方案，地市層面也在逐級落實，一些地方發布了推進具體領域設備更新

的文件，政策持續下沈發力。



投資超長期特別國債還需多一份理性

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５月２２日，２０２４年超長期特別國債（一期）迎來首日上市交易，開市後交易異常活躍，兩

度觸發臨時停牌，這體現出投資者的購買熱情，但其中也可能存在非理性購買行為。（ｌｃ）

