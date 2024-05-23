《鍾之日記》網易績前挫，萬科獲泵水

《鍾之日記》５月２３日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



解放軍東部戰區今明兩日組織陸、海、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊開展軍事演習以「

懲戒台獨」。台灣方面宣布已檢派兵力應對。港股、Ａ股今日紛走低，反而台股早盤一度閃跌，

但隨即止穩，台積電等ＡＩ族群發揮穩盤力量，台股加權平均指數最終收升０﹒２６％，報

２１６０７﹒４３點，創下收盤新高點。

隔晚美股下跌，恒指今日沽壓仍在，恒指一度挫逾４００點，最終收報１８８６８點，失守

萬九關，跌３２６點或１﹒７％，連跌三日累挫７６７點或３﹒９％。大市成交１２９９億元。

滬深股市全日捱打，滬綜指低開０﹒３％後震盪走低，收市跌幅擴至１﹒３３％，報

３１１６﹒３９點，新能源車概念集中的深市，跌幅更大，深成指收跌１﹒５６％。兩市全日成

交８４７７億元人民幣，按日微增２％。



＊網易績前挫近８％，遭大摩降評級＊



網易（０９９９９）今日公布業績前，遭摩根士丹利下調其美股投資評級，由「增持」降至

「與大市同步」，目標價由１２０美元下調至１００美元。網易股價盤中曾跌至１４１﹒１元低

位，收挫７﹒９％。

大摩指，自２０２１年內地監管政策重置以來，網易表現差不多領先所有中資互聯網同業，

但面對宏觀經濟疲軟、競爭更趨激烈，加上潛在監管帶來的風險浮現，導致網易現有及未來的遊

戲收入和投入資本回報率潛力下降。該行已經在４月把網易剔出首選股名單。

大摩表示，由於網易風險增加及增長放慢，故將其遊戲業務今年預測市盈率由１５倍下調至

１３倍，並調低其２０２４至２０２６年每股盈利預測６％至１２％，預期今明兩年遊戲收入及

純利增長約６％至７％。

不過，網易盤後發布第一季度業績報告，營收２６９億元（人民幣．下同），同比增

７﹒２％，高於市場預估；第一季度毛利１７０億元，預估１６５﹒９億元。不按美國通用會計

准則，淨利潤為８５億元，而上一季度和上年同期分別為７４億元和７６億元。



＊萬科獲泵水，惟Ｈ股仍跌＊



萬科（０２２０２）（深：０００００２）獲今日獲得好消息，公布已經獲得招商銀行

（０３９６８）牽頭的２００億元銀團貸款，目前已到帳１００億元，這是２０２０年以來房地

產單筆金額最大的一筆貸款，官媒指次筆銀團貸款或將起到示範效應，帶動萬科的其他融資加速

落地。

萬科表示，這有助於公司進一步提升流動性。下一步，公司將繼續堅定行動，有信心、有能

力在妥善處理到期債務的同時，積極主動、全面系統完成融資模式轉型。

上周曾有消息稱，萬科就國有大行牽頭的銀團貸款抵押品達成初步協議，預計貸款提取金額

不超過５００億元，萬科當時未有置評。今日落地銀團主要是股份制銀行，而５００億銀團貸款

傳聞中牽頭的是國有大行，有分析認為，這意味著今日這筆銀團貸款可能是額外新增，或者是

５００億的先頭部隊，後續預計仍有銀團貸款會陸續落地。

不過，萬科ＡＨ股價分化，Ａ股強力反彈，收升１﹒７％，Ｈ股卻對利好反應遲鈍，仍收跌

２﹒８％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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