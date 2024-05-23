《駐滬專電》上海將在全國率先打造上市公司高質量發展示範區

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海市金融辦、上海證監局、上交所昨日

聯合召開「上海市貫徹落實新『國九條』動員部署會」。上海市副市長解冬出席會議並表示，上

海要在全國率先打造上市公司高質量發展示範區，加快上海國際金融中心建設進程。

具體而言，解冬表示，要繼續深化「浦江之光」行動，在上市公司孵化培育、持續發展、企

業退市等重點環節持續發力，進一步提高上市公司整體質量。同時，要建設法治誠信資本市場示

範區，守住不發生區域性、系統性金融風險底線。

解冬還要求，上海市證券公司、會計師事務所、律師事務所等中介機構要切實發揮「看門人

」作用，證券公司要對標一流投行建設要求，提升合規風控和專業水平；在滬資管機構要「長錢

長投」，培育長期投資的市場生態，努力回報投資者；在滬股權投資機構要投早投小投科技，在

服務實體經濟、促進科技創新方面發揮更大作用。

而關於推動國有上市公司高質量發展，上海市國資委副主任林益彬表示，要聚焦重點環節，

壓實各層次責任，嚴把國有上市公司入口關，向資本市場輸出國資「模範生」；積極開展併購重

組，推動產業升級；同時，強化考核引領，２０２４年開始將市值管理績效水平納入任期考核目

標，引導國有企業領導人員構建高質量發展理念；此外，正向激勵上市公司分紅。

