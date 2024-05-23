《駐滬專電》上海國資委原主任白廷輝因受賄被「雙開」

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》又一名二十大代表被終止資格。上海市紀

委監委昨日通報，上海市國資委原主任白廷輝因受賄被開除黨籍和公職；同時被終止中共第二十

次全國代表大會代表資格和上海市第十二次黨代會代表資格。

通報稱，白廷輝利用擔任上海申通地鐵集團副總裁、上海市國資委主任等職務上的便利，為

他人或相關單位在工程承接、工程款結算、公司經營事項上提供幫助、謀取利益，非法收受他財

物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。他嚴重違反黨的紀律，構成嚴重職務違

法並涉嫌受賄罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

除了「雙開」處分外，其違紀違法所得將被收繳，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審

查起訴，所涉財物一並移送。

上海市紀委監察委去年９月１４日通告，白廷輝涉嫌嚴重違紀違法接受上海市紀委監委紀律

審查和監察調查。

白廷輝出生於１９６７年２月，河南柘城人，中共黨員，１９９２年４月參加工作，研究生

，工學博士，教授級高級工程師。其長期在上海地鐵及水務系統任職，曾任上海市市政局總工程

師助理，上海申通地鐵集團有限公司總工程師、副總裁，上海市水務局、上海市海洋局局長、黨

組書記等職。２０１９年２月２６日，白廷輝被任命為上海市國資委黨委書記、主任；２０２２

年入選中共二十大代表。

上海國資系統在２０２３年出現巨震，多名國企高管被查，這些高管今年陸續被宣布逮捕或

公訴。原上港集團（滬：６０００１８）總裁嚴俊２０２３年８月被查，２０２４年１月１９日

，嚴俊涉嫌受賄罪被上海市人民檢察院第一分院依法向上海市第一中級人民法院提起公訴。

２０２４年３月１５日，上實業集團原總裁周軍被開除黨籍和公職。

