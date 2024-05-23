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AH股新聞

23/05/2024 09:06

《神州債市》證券時報：投資超長期特別國債還需多一份理性

　　《經濟通通訊社２３日專訊》３０年期超長期特別國債昨日（２２日）起在二級市場上市交
易，其交易價格在交易所市場盤中大漲超過２０％，兩次觸發臨時停牌。這體現出投資者的購買
熱情，但其中也可能存在非理性購買行為。
　　在首日交易過程中，上海證券交易所「２４特國０１」經過兩次停牌後，收益率從
２﹒５７％一路走低至１﹒５２７６％。即使收益率已明顯下行，仍有部分投資者繼續選擇買入
，這意味著部分個人投資者在當天交易中可能存在盲目跟風。
　　《證券時報》頭版發表評論文章指，投資者若缺乏投資經驗，忽略了國債存在因價格下跌而
面臨的虧損風險，那麼起初的跟風買入就可能導致最終的虧損。要注意到，５月２２日上市交易
的僅是首期４００億元人民幣超長期特別國債，今年將發行１萬億元人民幣超長期特別國債。隨
著後續特別國債供應量增大，更多期限品種的特別國債陸續上市交易，因供需關係的調整、市場
行情的變化等帶來的價格波動不容忽視。
　　對於大多數不以持有到期而以交易獲利為目的的個人投資者來說，需要充分認識到持有超長
期特別國債有風險且風險自擔。（ｌｃ）

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