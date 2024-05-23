【中概焦點】拼多多首季收入超預期暴增１﹒３倍，Ｔｅｍｕ貢獻大

《經濟通通訊社２３日專訊》電商平台拼多多收入持續增長，遠超市場預期。拼多多２２日

晚發布２０２４年一季度財報，收入同比大增１３１％至８６８﹒１２億元（人民幣．下同），

大幅超過市場預期的７６８﹒６億元。收入增長主要由交易服務收入拉動。一季度拼多多的交易

服務收入達４４３﹒５６億元，按年增３２７％，在總收入中的佔比從２０２３年同期的

２７﹒６１％提高至５１﹒０９％，環比提高５﹒８６個百分點。拼多多交易服務收入的增量貢

獻主力來自在海外迅速擴張的Ｔｅｍｕ。

一季度，拼多多淨利潤為２７９﹒９８億元，同比大增２４６％。非美國通用會計準則口徑

下，淨利潤為３０６﹒０２億元，同比增長２０２％，大幅超過市場預期的１５５﹒３５億元。

拼多多集團執行董事、聯席ＣＥＯ趙佳臻表示，拼多多一季度整體增長穩健。整體來看，一

季度消費市場總體開局良好，呈現線上消費持續強勁、線上零售滲透率持續上升等特點，對國內

消費市場未來充滿信心。



＊拼多多擬推合規計劃「淘汰」不良商家＊



拼多多集團董事長、聯席ＣＥＯ陳磊表示，拼多多正在建立合規計劃，利用基於中小企業數

據庫的技術能力來實現合規性淘汰，吸引願意遵守規則的優質商家、驅趕不良商家。

在海外，隨著全球監管框架在不斷演變，一季度，Ｔｅｍｕ在積極的提升合規能力，對各個

市場的監管規則進行了深入研究，並落實到業務方面。陳磊指出，合規不僅包括與平台運營相關

的數據合規，也包括與商家運營相關的產品合規和消費者保護等。（ｌｃ）

