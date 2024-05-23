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AH股新聞

23/05/2024 09:29

《Ａ股行情》滬指低開０﹒３％，美８月起上調華電動車電池等關稅

　　《經濟通通訊社２３日專訊》滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒２７％
，報３１４９﹒８８點，深成指低開０﹒２７％，有色股繼續大幅回吐，地產股亦向下走。
　　美國貿易代表辦公室周三（２２日）宣布，經過３０天公開諮詢，８月１日起調高中國電動
車電池、電腦晶片及醫療產品等關稅。同時建立框架，讓商界申請豁免部分機械設備、太陽能生
產設備等關稅，直至明年５月３１日。
　　具體來看，電動汽車的關稅將從２５％升至１００％；船岸龍門起重機的關稅稅率將從０％
提高到２５％；光伏電池（無論是否組裝成組件）的關稅稅率將從２５％提高到５０％；鋰離子
電動汽車電池的關稅稅率將從７﹒５％提高到２５％。上述產品將從２０２４年８月１日起加徵
關稅。
　　新能源車概念跌幅大，比亞迪（深：００２５９４）及寧德時代（深：３００７５０）均低
開。
　　人民銀行進行２０億元人民幣７天期逆回購，中標利率持平１﹒８％，今日零投放零回籠。
　　另外，據《彭博》報道，瑞銀調查的億萬富豪家族辦公室客戶，未來五年在大中華地區的淨
投資興趣為零，與前幾年相比大幅下降。在調查的八個投資地區中，中國排倒數第二，只有東歐
的淨投資興趣為負。約１６％的受訪家族辦公室表示，計劃未來五年減少在中國的投資，這一比
例在所有其他地區中最高。（ｃｔ）

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