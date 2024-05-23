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AH股新聞

23/05/2024 11:40

《Ａ股行情》滬指半日收跌１％，有色及地產股回吐，軍工股獨撐

　　《經濟通通訊社２３日專訊》滬深股市今低開，盤中跌幅擴大，上證綜合指數（滬綜指）半
日收跌１％，報３１２６﹒８２點，深成指跌１﹒１９％，創業板指跌０﹒９８％。兩市半日錄
得５２７４億元（人民幣．下同）成交，較上日（２２日）同時段成交增約７％。
　　內地商品市場有色金屬期貨走低，拖累股價表現，有色板塊挫逾２﹒７％，黃金指數跌
３﹒２５％。利源股份（深：００２５０１）近跌停，曉程科技（深：３００１３９）挫７％，
章源鎢業（深：００２３７８）、北方銅業（深：０００７３７）跌幅超６％。
　　房地產板塊無力延續上漲行情，今日亦回調，半日跌近３％。其中城投控股
（滬：６００６４９）跌超６％，綠地控股（滬：６００６０６）跌５﹒８％，保利發展
（滬：６０００４８）跌４％，萬科Ａ（深：０００００２）抵押萬科物流發展２７０億元股權
予招行深圳分行，價跌３％。
　　不過，軍工股逆市走強，天海防務（深：３００００８）升１４％，新余國科
（深：３００７２２）升１１％。解放軍東部戰區今明兩日組織陸、海、空軍、火箭軍等兵力，
在台灣周邊開展「聯合利劍－２０２４Ａ」軍事演習以「懲戒台獨」。台灣方面宣布已檢派兵力
應對。日本官房長官林芳正表示，將向北京當局「直接且明確」表達維護台灣海峽和平穩定的重
要性。（ｒｙ）

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