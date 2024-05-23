《Ａ股行情》滬指收跌１﹒３％，獲２００億銀團貸款解困萬科止跌

《經濟通通訊社２３日報道》中美博弈持續，中國外交部昨日（２２日）宣布制裁１２家美

國軍工企業及１０名高級管理人員，美國貿易代表辦公室同日宣布，對中國１８０億美元進口商

品加徵關稅措施，部分將於８月１日起生效，其中電動車關稅，由２５％大增至１００％，鋰離

子電動汽車電池的關稅稅率將從７﹒５％提高到２５％。

滬深股市全日捱打，滬綜指低開０﹒３％後震盪走低，收市跌幅擴至１﹒３３％，報

３１１６﹒３９點，新能源車概念集中的深市，跌幅更大，深成指收跌１﹒５６％。兩市全日成

交８４７７億元（人民幣．下同），按日微增２％。

萬科（深：０００００２）獲得招商銀行（滬：６０００３６）牽頭的２００億銀團貸款，

目前已到帳１００億元，是２０２０年以來房地產單筆金額最大的一筆貸款，官媒指次筆銀團貸

款或將起到示範效應，帶動萬科的其他融資加速落地。萬科止跌回升，收升１﹒７％。不過，地

產板塊仍然受壓，跌近１﹒８％。

軍工股全日保持升勢，新余國科（深：３００７２２）漲停，天海防務

（深：３００００８）升逾１４％，晨曦航空（深：３００５８１）升９﹒７％。解放軍東部戰

區今明兩日在台灣周邊開展「聯合利劍－２０２４Ａ」軍事演習以「懲戒台獨」。台灣方面宣布

已檢派兵力應對。日本官房長官林芳正表示，將向北京當局「直接且明確」表達維護台灣海峽和

平穩定的重要性。（ｃｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３６４１﹒７９ －１﹒１６

上證綜合指數 ３１１６﹒３９ －１﹒３３ ３５６７﹒００

上證Ａ股指數 ３２６６﹒７８ －１﹒３４

深證成份指數 ９５４１﹒６４ －１﹒５６ ４９１０﹒００

深圳創業板指數 １８５２﹒０７ －１﹒３８

上證Ｂ股指數 ２５２﹒６６ －１﹒７８ １﹒３８

深證Ｂ股指數 １１３６﹒１１ －０﹒４５ ０﹒９７

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