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AH股新聞

23/05/2024 15:06

《Ａ股行情》滬指收跌１﹒３％，獲２００億銀團貸款解困萬科止跌

　　《經濟通通訊社２３日報道》中美博弈持續，中國外交部昨日（２２日）宣布制裁１２家美
國軍工企業及１０名高級管理人員，美國貿易代表辦公室同日宣布，對中國１８０億美元進口商
品加徵關稅措施，部分將於８月１日起生效，其中電動車關稅，由２５％大增至１００％，鋰離
子電動汽車電池的關稅稅率將從７﹒５％提高到２５％。
　　滬深股市全日捱打，滬綜指低開０﹒３％後震盪走低，收市跌幅擴至１﹒３３％，報
３１１６﹒３９點，新能源車概念集中的深市，跌幅更大，深成指收跌１﹒５６％。兩市全日成
交８４７７億元（人民幣．下同），按日微增２％。
　　萬科（深：０００００２）獲得招商銀行（滬：６０００３６）牽頭的２００億銀團貸款，
目前已到帳１００億元，是２０２０年以來房地產單筆金額最大的一筆貸款，官媒指次筆銀團貸
款或將起到示範效應，帶動萬科的其他融資加速落地。萬科止跌回升，收升１﹒７％。不過，地
產板塊仍然受壓，跌近１﹒８％。
　　軍工股全日保持升勢，新余國科（深：３００７２２）漲停，天海防務
（深：３００００８）升逾１４％，晨曦航空（深：３００５８１）升９﹒７％。解放軍東部戰
區今明兩日在台灣周邊開展「聯合利劍－２０２４Ａ」軍事演習以「懲戒台獨」。台灣方面宣布
已檢派兵力應對。日本官房長官林芳正表示，將向北京當局「直接且明確」表達維護台灣海峽和
平穩定的重要性。（ｃｔ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３６４１﹒７９　－１﹒１６　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３１１６﹒３９　－１﹒３３　　　　３５６７﹒００　　
　　上證Ａ股指數　　３２６６﹒７８　－１﹒３４　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９５４１﹒６４　－１﹒５６　　　　４９１０﹒００　　
　　深圳創業板指數　１８５２﹒０７　－１﹒３８　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２５２﹒６６　　－１﹒７８　　　　　１﹒３８　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１３６﹒１１　－０﹒４５　　　　　０﹒９７　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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