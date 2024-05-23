《ＡＩ熱潮》百度李彥宏：中國ＡＩ與西方的最大區別在於應用

《經濟通通訊社２３日專訊》百度（０９８８８）創始人、董事長兼首席執行官李彥宏在法

國巴黎舉辦的「歐洲科技創新展覽會」主論壇上，與陽獅集團監事會主席莫裏斯．列維對談時表

示，中國ＡＩ與西方的最大區別在於應用，中國有數百個基礎模型，但人們愈來愈地討論甚麼是

ＡＩ時代的超級應用，而應用驅動了中國ＡＩ的快速發展。



＊應用進步可推動基礎模型創新，文心一言用戶已達２億＊



李彥宏指出，在中國，無論是初創公司、還是互聯網大廠，都在努力尋找ＰＭＦ（產品市場

契合度），致力於探索最能發揮生成式ＡＩ能力、能被數十億人使用的應用形態。他表示，很多

人都在關注ＧＰＴ－５的發布時間，「但我更感興趣的是，哪些應用可以充分利用大語言模型的

所有能力」，而應用的進步，可以推動基礎模型的創新，也有助於加快從互聯網時代向人工智能

時代的轉變。

他並介紹，文心一言自去年上線至今的累計用戶已達２億，每天都有數千萬用戶在使用百度

搜索、百度文庫等應用的ＡＩ功能。隨著這些用戶的快速增長，全新的ＡＩ應用形式會逐漸成型

，成為超過１億ＤＡＵ（日活躍用戶數量）的超級應用。（ｓｌ）

