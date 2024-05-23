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AH股新聞

23/05/2024 10:19

【提振內房】廣州個別樓盤接受１５％首付：銀行敢接就敢賣

　　《經濟通通訊社２３日專訊》樓市新政發布近一周，武漢、長沙、西安等地陸續跟進執行首
套房首付最低１５％、二套房最低２５％的政策，一線城市雖未正式宣布執行這次史上最低的首
付比例，但廣州已有個別樓盤以「１５％首付上車」作宣傳。
　　據《新浪財經》報道，廣州有頭部房企在個別樓盤宣傳中強調「１５％首付上車」。一名房
企內部人士稱，「銀行能接，我們就這樣賣」，目前會接受只付１５％首付的認購，但如果最後
銀行按揭無法如此批核，只能讓客戶退訂或者補齊首付。該人士並透露，已經推遲了一些客戶的
網簽時間，希望再觀察銀行對政策如何執行，「目前為止一線城市的銀行還沒有正式公布執行
１５％的首付比例」。
　
＊市場關注一線城市如何執行樓市新政＊
　
　　此外，報道提到，在新政推出前，非一線的城市中很多房企都已經通過「高評貸款」這種不
合規的方式，讓購房者以一成甚至低於一成的首付購房。
　　高評貸款即是將新房網簽價抬高，從而讓購房者從銀行獲得更多的貸款額度，例如原本
２００萬元（人民幣．下同）的新房網簽價抬高至２３０萬元，購房者原本需要付二成首付約
４０萬元、貸款１６０萬元，但通過高評貸款就可以拿到１８４萬元的貸款，多出來的貸款差額
最終則以商業折扣、裝修基金等形式轉回購房者銀行卡。因此，多名房企人士普遍認為，人行新
政中降低首付比例的政策，對非一線城市的樓市影響有限，於一線城市及杭州等新一線城市如何
落地，才是值得關注的問題。（ｓｌ）

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