《行業數據》機構：４月騰訊《王者榮耀》全球收入續排第二

《經濟通通訊社２３日專訊》Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ數據顯示，２０２４年４月，

Ｓｃｏｐｅｌｙ《Ｍｏｎｏｐｏｌｙ ＧＯ！》在全球Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ

Ｐｌａｙ吸金２﹒５８億美元，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍，而且這個月是其發布一年以來收入第

三高的月份。

騰訊（００７００）《王者榮耀》以２﹒３４億美元的收入繼續排在榜單第二名。收入榜前

五另外３款遊戲分別為Ｄｒｅａｍ Ｇａｍｅｓ《Ｒｏｙａｌ Ｍａｔｃｈ》、《Ｒｏｂｌｏｘ

》和Ｋｉｎｇ《Ｃａｎｄｙ Ｃｒｕｓｈ Ｓａｇａ》。

米哈游旗下兩款手遊表現強勁。《原神》４月２４日發布４﹒６版本，包含了新地圖、新角

色「阿蕾奇諾」、新活動等豐富內容，使該遊戲回歸全球手遊收入榜第九名，並登頂４月收入增

長榜，是今年以來收入最高的月份。《崩壞：星穹鐵道》４月１７日推出２﹒１版本下半卡池，

引入新角色「砂金」，同時返場限時角色「鏡流」，使該遊戲在中日韓ｉＰｈｏｎｅ手遊暢銷榜

中躋身前二，全球手遊收入榜則排第十。

４月全球手遊玩家在Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ付費近６５億美元，同

比基本持平。美國依然是全球移動遊戲收入最高的市場，貢獻了超過２１億美元，佔全球總收入

的３２﹒６％。中國ｉＯＳ市場排名第二，佔１８﹒６％；日本市場排名第三，佔１２﹒３％。

（ｓｌ）

