  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

23/05/2024 11:09

《行業數據》機構：４月騰訊《王者榮耀》全球收入續排第二

　　《經濟通通訊社２３日專訊》Ｓｅｎｓｏｒ　Ｔｏｗｅｒ數據顯示，２０２４年４月，
Ｓｃｏｐｅｌｙ《Ｍｏｎｏｐｏｌｙ　ＧＯ！》在全球Ａｐｐ　Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ　
Ｐｌａｙ吸金２﹒５８億美元，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍，而且這個月是其發布一年以來收入第
三高的月份。
　　騰訊（００７００）《王者榮耀》以２﹒３４億美元的收入繼續排在榜單第二名。收入榜前
五另外３款遊戲分別為Ｄｒｅａｍ　Ｇａｍｅｓ《Ｒｏｙａｌ　Ｍａｔｃｈ》、《Ｒｏｂｌｏｘ
》和Ｋｉｎｇ《Ｃａｎｄｙ　Ｃｒｕｓｈ　Ｓａｇａ》。
　　米哈游旗下兩款手遊表現強勁。《原神》４月２４日發布４﹒６版本，包含了新地圖、新角
色「阿蕾奇諾」、新活動等豐富內容，使該遊戲回歸全球手遊收入榜第九名，並登頂４月收入增
長榜，是今年以來收入最高的月份。《崩壞：星穹鐵道》４月１７日推出２﹒１版本下半卡池，
引入新角色「砂金」，同時返場限時角色「鏡流」，使該遊戲在中日韓ｉＰｈｏｎｅ手遊暢銷榜
中躋身前二，全球手遊收入榜則排第十。
　　４月全球手遊玩家在Ａｐｐ　Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ　Ｐｌａｙ付費近６５億美元，同
比基本持平。美國依然是全球移動遊戲收入最高的市場，貢獻了超過２１億美元，佔全球總收入
的３２﹒６％。中國ｉＯＳ市場排名第二，佔１８﹒６％；日本市場排名第三，佔１２﹒３％。
（ｓｌ）

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

伊朗總統意外身亡，外患更內憂

22/05/2024 13:59

大國博弈

FX MONDAY｜聯儲局或9月開始減息？｜避險情緒下金價短...

20/05/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金