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AH股新聞

23/05/2024 11:38

日媒：特斯拉據報要求供應商在大陸及台灣以外生產零部件

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國電動汽車巨頭特斯拉據報對日益升溫的地緣政治風險感到
擔憂，要求部分零部件供應商最快明年開始在大陸、台灣以外地區生產零部件。
　
＊特斯拉認為美國大選前大中華地區地緣政治風險日增＊
　
　　據《日經亞洲》引述６名知情的特斯拉供應鏈高層透露，為大陸以外地區特斯拉車款供應印
刷電路板、面板及電子控制器等零部件的供應商，最近都接獲特斯拉通知，最快要從明年開始在
大陸和台灣地區以外生產，理由是美國總統大選前，大中華地區的地緣政治風險日增，而此舉目
的是為了在大陸以外的市場打造替代供應源，以避免供應鏈受擾。
　　其中一家台灣供應商透露，特斯拉在美國政府將大陸電動車關稅調高四倍至１００％、台灣
新領導人賴清德５月２０日宣誓就職之前，就已經要求明年開始所生產的零部件要「ＯＯＣ」和
「ＯＯＴ」，即「ｏｕｔ　ｏｆ　Ｃｈｉｎａ」和「ｏｕｔ　ｏｆ　Ｔａｉｗａｎ」。
　　報道指，特斯拉還與日本、南韓等其他亞洲供應商討論了這一議題，其中一名零部件供應商
主管稱，其公司已應特斯拉要求在泰國擴產。報道還引述消息指出，通用汽車、福特等美國車廠
也要求供應商研究如何把電子生產線移出大陸和台灣地區。
　　一名供應商高層表示，其公司有多個美國車廠客戶，特斯拉是當中最積極想要避開大陸與台
灣地區風險美國車廠，「但ＯＯＣ及ＯＯＴ真的很難，而且成本高昂」。（ｓｌ）

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