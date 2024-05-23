【內房困局】萬科抵押萬科物流發展２７０億元股權予招行深圳分行

《經濟通通訊社２３日專訊》國家企業信用信息公示系統顯示，萬科（０２２０２）

（深：０００００２）將旗下萬科物流發展約２７０億元人民幣的股權出質，質權人為招商銀行

（０３９６８）（滬：６０００３６）深圳分行。根據公示系統，股權出質自５月２０日生效。

萬科ＡＨ股價均跌，Ａ股半日跌３％，報９﹒１２元人民幣，Ｈ股現跌５﹒４％，報

６﹒６４港元。（ｓｌ）

