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23/05/2024 11:46

【內房困局】萬科抵押萬科物流發展２７０億元股權予招行深圳分行

　　《經濟通通訊社２３日專訊》國家企業信用信息公示系統顯示，萬科（０２２０２）
（深：０００００２）將旗下萬科物流發展約２７０億元人民幣的股權出質，質權人為招商銀行
（０３９６８）（滬：６０００３６）深圳分行。根據公示系統，股權出質自５月２０日生效。
　　萬科ＡＨ股價均跌，Ａ股半日跌３％，報９﹒１２元人民幣，Ｈ股現跌５﹒４％，報
６﹒６４港元。（ｓｌ）

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