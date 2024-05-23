【內房困局】萬科獲招行等２００億銀團貸款，料帶動其他融資落地

《經濟通通訊社２３日專訊》萬科（０２２０２）（深：０００００２）表示，已經獲得招

商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）等金融機構的２００億元（人民幣．下同）銀團貸

款，這有助於公司進一步提升流動性。下一步，公司將繼續堅定行動，有信心、有能力在妥善處

理到期債務的同時，積極主動、全面系統完成融資模式轉型。



＊官媒：４年來房地產最大筆貸款＊



官媒《證券時報》指出，萬科是次獲得２００億元銀團貸款的抵押物為萬科旗下萬緯物流股

，截止目前已到帳１００億元；這是２０２０年以來房地產單筆金額最大的一筆貸款。報道並認

為，此次銀團貸款或將起到示範效應，帶動萬科的其他融資加速落地。

今日稍早有內媒引述國家企業信用信息公示系統信息指，萬科將旗下萬科物流發展約２７０

億元的股權出質，質權人為招商銀行深圳分行。股權出質自５月２０日生效。

上周曾有消息稱，萬科就國有大行牽頭的銀團貸款抵押品達成初步協議，預計貸款提取金額

不超過５００億元，萬科當時未有置評。今日落地銀團主要是股份制銀行，而５００億銀團貸款

傳聞中牽頭的是國有大行，有分析認為，這意味著今日這筆銀團貸款可能是額外新增，或者是

５００億的先頭部隊，後續預計仍有銀團貸款會陸續落地。

萬科ＡＨ股價跌幅午後略有收窄，Ａ股現跌１﹒９％，報９﹒２２元，Ｈ股跌５％，報

６﹒６７港元。（ｓｌ）

