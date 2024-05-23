《打擊貪腐》貴州前副省長李再勇２５年間受賄４﹒３億，擇期宣判

《經濟通通訊社２３日專訊》貴州省政協原黨組成員、副主席李再勇受賄、濫用職權案一審

今日重慶市第五中級人民法院公開審理。

重慶市人民檢察院第五分院指控，李再勇於１９９８年至２０２３年這２５年間，利用擔任

貴州省遵義市紅花崗區委書記，黔東南州委常委、副州長，銅仁地委副書記、行署專員，貴陽市

委副書記、市長，六盤水市委書記，貴州省委常委、秘書長，貴州省委常委、貴陽市委書記，貴

州省委常委、副省長等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為相關個人在工程承攬

、土地徵收、項目規劃審批等事項上提供幫助，非法收受他人給予的財物共計折合人民幣

４﹒３２億餘元人民幣。



＊強推旅遊開發項目破壞生態環境，融資利息等費用超過９億＊



同時，李再勇在２０１４年至２０１７年擔任六盤水市委書記、市城鄉規劃建設委員會主任

期間，明知盲目實施相關旅遊開發項目必然會突破生態紅線並侵佔耕地、林地、水源地，且在有

關人員明確提出反對意見的情況下，仍違反相關法律法規，強令開工建設，並指示授意通過舉債

融資繼續推進該項目。截至案發，該項目已支付項目融資利息和其他費用共計人民幣９﹒１４億

餘元人民幣，違規佔用林地、耕地、永久基本農田、草地等土地總面積１０５餘公頃，破壞生態

環境造成經濟損失人民幣８６４５萬餘元。檢察機關提請以受賄罪、濫用職權罪追究李再勇的刑

事責任。

庭審中，檢察機關出示了相關證據，李再勇及其辯護人進行了質證，控辯雙方均發表了意見

，李再勇進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。

６１歲的李再勇年３月２７日落馬，８月１６日被撤銷貴州省政協委員資格，１１月７日被

「雙開」，１１月２１日被逮捕，今年２月被提起公訴。

此前官方通報指李再勇的問題包括：喪失理想信念，背奔初心使命，政績觀扭曲，權力觀錯

位，嚴重背離黨中央重大決策部署，不貫徹落實新發展理念，大搞勞民傷財的「政績工程」，肆

意違規舉債融資，造成重大債務風險，嚴重破壞當地生態環境，處心積慮對抗組織審查，長期搞

迷信活動等。（ｓｌ）

