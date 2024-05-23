  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

23/05/2024 17:58

《打擊貪腐》貴州前副省長李再勇２５年間受賄４﹒３億，擇期宣判

　　《經濟通通訊社２３日專訊》貴州省政協原黨組成員、副主席李再勇受賄、濫用職權案一審
今日重慶市第五中級人民法院公開審理。
　　重慶市人民檢察院第五分院指控，李再勇於１９９８年至２０２３年這２５年間，利用擔任
貴州省遵義市紅花崗區委書記，黔東南州委常委、副州長，銅仁地委副書記、行署專員，貴陽市
委副書記、市長，六盤水市委書記，貴州省委常委、秘書長，貴州省委常委、貴陽市委書記，貴
州省委常委、副省長等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為相關個人在工程承攬
、土地徵收、項目規劃審批等事項上提供幫助，非法收受他人給予的財物共計折合人民幣
４﹒３２億餘元人民幣。
　
＊強推旅遊開發項目破壞生態環境，融資利息等費用超過９億＊
　
　　同時，李再勇在２０１４年至２０１７年擔任六盤水市委書記、市城鄉規劃建設委員會主任
期間，明知盲目實施相關旅遊開發項目必然會突破生態紅線並侵佔耕地、林地、水源地，且在有
關人員明確提出反對意見的情況下，仍違反相關法律法規，強令開工建設，並指示授意通過舉債
融資繼續推進該項目。截至案發，該項目已支付項目融資利息和其他費用共計人民幣９﹒１４億
餘元人民幣，違規佔用林地、耕地、永久基本農田、草地等土地總面積１０５餘公頃，破壞生態
環境造成經濟損失人民幣８６４５萬餘元。檢察機關提請以受賄罪、濫用職權罪追究李再勇的刑
事責任。
　　庭審中，檢察機關出示了相關證據，李再勇及其辯護人進行了質證，控辯雙方均發表了意見
，李再勇進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。
　　６１歲的李再勇年３月２７日落馬，８月１６日被撤銷貴州省政協委員資格，１１月７日被
「雙開」，１１月２１日被逮捕，今年２月被提起公訴。
　　此前官方通報指李再勇的問題包括：喪失理想信念，背奔初心使命，政績觀扭曲，權力觀錯
位，嚴重背離黨中央重大決策部署，不貫徹落實新發展理念，大搞勞民傷財的「政績工程」，肆
意違規舉債融資，造成重大債務風險，嚴重破壞當地生態環境，處心積慮對抗組織審查，長期搞
迷信活動等。（ｓｌ）

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

返回AH股新聞

上一篇新聞︰23/05/2024 18:06  春立醫療：認購北京銀行結構性存款產品，涉４﹒０５億人幣

下一篇新聞︰23/05/2024 17:47  《中國監管》內地要求保險資管公司收緊面向個人投資者產品規模

其他AH股新聞
More

23/05/2024 17:41  《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

23/05/2024 17:32  《中國要聞》外電指中國擬收儲１﹒５萬噸金屬鈷，部分或用於軍備

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

高息定存 | 建行亞洲千萬起存3個月4.2厘，渣打一年4.1...

22/05/2024 16:34

貨幣攻略

伊朗總統意外身亡，外患更內憂

22/05/2024 13:59

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金