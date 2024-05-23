《中國要聞》外電指中國擬收儲１﹒５萬噸金屬鈷，部分或用於軍備

《經濟通通訊社２３日專訊》據《路透》引述３名知情消息人士報道，中國計劃在未來幾個

月從本土生產商手中購買多達１﹒５萬噸金屬鈷，以補充國內儲備，並指這將是金屬鈷單筆購買

規模最高的一次。消息人士還稱，國家糧食和物資儲備局收儲金屬鈷，可能使今年市場的過剩供

應規模縮減至２萬噸左右，而國儲局所購買的部分鈷可能用於軍事裝備。



＊政府收儲或有助消化金屬鈷部分過剩供應＊



鈷大部分產自剛果，是銅生產的副產品，而中國在全球鈷加工領域佔據主導地位。金屬鈷可

用於國防和航空航天工業，也用於製造通訊磁鐵、鋰電池等。報道引述消息人士稱，國儲局已經

向中國生產商詢問金屬鈷庫存和價格，雙方將進行談判，直到達成協議；生產商大致要價每磅

２０５元人民幣，即１２美元左右，與目前接近五年低點的鈷價水平相當。

消息人士指出，收儲或有助消化今年市場的部分過剩供應。據麥格理分析師的研究指，

２０２２年和２０２３年中國的金屬鈷過剩規模分別為１﹒１萬噸和１﹒６萬噸左右，這還不包

括政府當年收儲量。國儲局去年收儲了８７００噸金屬鈷。業內人士更認為，今次收儲將能部分

緩解鈷價壓力。

報道並提到，中國的鈷生產商似乎並未受到供應過剩和價格暴跌的影響，據指部分生產商還

受益於政府對鈷業的支持，因為鈷業對中國的電動汽車行業和能源轉型至關重要。（ｓｌ）

