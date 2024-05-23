網易申請註冊蛋仔智能手錶、Ｅｇｇｙ　ｗａｔｃｈ等商標

《經濟通通訊社２３日專訊》網易（０９９９９）或將為旗下爆款手遊《蛋仔派對》推出周

邊商品，企查查Ａｐｐ顯示，網易（杭州）網絡有限公司近日新增蛋仔智能手錶、蛋仔派對手環

、Ｅｇｇｙ ｗａｔｃｈ等商標申請，國際分類涉及科學儀器、教育娛樂等。其中，蛋仔智能手

錶商標所屬商品╱服務包括：穿戴式計算機、計算機外圍設備、智能手錶、可下載的手機應用軟

件、數據處理設備、手錶式智能手機等。（ｓｌ）

