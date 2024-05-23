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AH股新聞

23/05/2024 14:53

《Ａ股焦點》張小泉挫４％，集團及實控人再被強制執行２﹒５億

　　《經濟通通訊社２３日專訊》近４００年的「老字號」、Ａ股「剪刀第一股」張小泉
（深：３０１０５５）陷入困境。天眼查法律訴訟信息顯示，杭州張小泉集團有限公司、富春控
股集團有限公司、上海本圖實業有限公司、張國標、孟裕凱５月２２日新增一條被執行人信息，
執行標的２﹒４５億餘元（人民幣．下同胞，執行法院為陝西省西安市中級人民法院。
　　張小泉股價現跌３﹒８％，報１２﹒７５元人民幣。
　　杭州張小泉集團有限公司成立於２００１年１月，法定代表人為張樟生，註冊資本約
１６８１﹒７３萬元，由富春控股集團有限公司旗下杭州富泉投資有限公司，以及杭州張小泉集
團有限公司工會共同持股。
　
＊張小泉集團所持上市公司股份９９﹒９％已被質押＊
　
　　這並非張小泉及其相關方首次被法院強制執行。據內媒《２１世紀經濟報道》指出，５月上
旬，因張小泉間接控股股東富春控股集團關聯方未及時償還一筆３億元的借款，提供連帶擔保責
任的上市公司實控人張國標、張樟生兄弟被陝西省咸陽市中級人民法院列為被執行人，二人同時
被限制高消費。
　　今年３月，由於控股股東張小泉集團未能及時歸還１﹒２８億元借款，張小泉集團、張國標
、張樟生等多方也被陝西省西安市中級人民法院列為被執行人。當時的相關公告還透露，作為借
款人，張小泉集團共有三筆融資逾期，涉及金額１﹒６９億元（包含上述１﹒２８億元借款）。
與此同時，作為股份質押擔保方，張小泉集團也有三筆股份質押對應的融資逾期，金額４﹒２０
億元。
　　報道指出，目前張小泉集團所持有的上市公司股份幾乎悉數被質押。根據２０２４年一季報
，張小泉集團持有上市公司約７６００萬股股份，佔比４８﹒７２％，其中質押約７５９３萬股
，質押率高達９９﹒９％。
　　對於大股東股權質押以及公司實控人成為被執行人等風險，張小泉曾在５月１４日的線上業
績說明會回應稱，公司將嚴格按照相關法律、法規及規範性文件的要求及時履行信息披露義務，
維護股東的合法權益。張小泉證券部則在５月１７日回應內媒查詢時強調，目前公司生產經營正
常。（ｓｌ）

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